Інтерфакс-Україна
Події
15:07 14.01.2026

Міносвіти має передати всі заклади профосвіти в комунальну власність - Наталуха

1 хв читати
Міносвіти має передати всі заклади профосвіти в комунальну власність - Наталуха

Кандидат на посаду голови Фонду державного майна (ФДМ) Дмитро Наталуха вважає, що Міністерство освіти і науки має передати всі заклади професійної освіти з державної у комунальну власність.

"Щодо профтехосвіти. На мою думку, Міністерство освіти і науки має передати все в комунальну власність. Це було би правильно, це був би адекватний підхід", - сказав Наталуха у Верховній Раді під час розгляду питання про його призначення, відповідаючи на запитання про заклади професійної освіти, які мали би бути передані з державної власності в комунальну, але це не було здійснено.

Теги: #профтехосвіта #наталуха #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 14.01.2026
Рада призначила Наталуху головою Фонду держмайна

Рада призначила Наталуху головою Фонду держмайна

14:47 14.01.2026
Свириденко про Наталуху: На посаді голови ФДМ він зможе забезпечити стратегічний та ефективний підхід до управління держактивами

Свириденко про Наталуху: На посаді голови ФДМ він зможе забезпечити стратегічний та ефективний підхід до управління держактивами

14:58 12.01.2026
Міносвіти 3,8 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону представниками закладів освіти у 2025р.

Міносвіти 3,8 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону представниками закладів освіти у 2025р.

14:12 12.01.2026
НАЗЯВО і Міносвіти: у 2025 році плагіат виявлено в 10 дисертаціях, 8 осіб позбавлено наукових ступенів

НАЗЯВО і Міносвіти: у 2025 році плагіат виявлено в 10 дисертаціях, 8 осіб позбавлено наукових ступенів

09:50 12.01.2026
Міносвіти затвердило 357 проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень університетів

Міносвіти затвердило 357 проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень університетів

19:14 08.01.2026
Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

11:19 06.01.2026
У Україні користуються попитом дитсадки на підприємстві, ясла для дітей від 1-го року і центри педпартнерства - Міносвіти

У Україні користуються попитом дитсадки на підприємстві, ясла для дітей від 1-го року і центри педпартнерства - Міносвіти

11:09 06.01.2026
Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

09:09 05.01.2026
Міносвіти затвердило дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору до 2027р.

Міносвіти затвердило дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору до 2027р.

15:56 30.12.2025
Наразі 48 університетів підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

Наразі 48 університетів підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

ВАЖЛИВЕ

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Рада призначила Наталуху головою Фонду держмайна

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

ОСТАННЄ

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

У Києві без тепла найбільше будинків у Печерському районі після масованих обстрілів – Пантелеєв

У пункті пропуску "Ужгород" відкрили пішохідну смугу руху для оформлення

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Держкіно 103 рази клопотало перед ДПСУ і Мінкультури про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р

Кличко: Столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах

В Києві без опалення близько 400 багатоповерхівок, ситуація з енергопостачанням лишається складною – Кличко

Київ працює над внесенням прибуткового будинку Якова Кияка до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Франція відкриє консульство в Гренландії

Керівника фінслужби однієї з бригад на Запорізькому напрямку підозрюють у привласненні майже 10 млн грн - ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА