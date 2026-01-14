Міносвіти має передати всі заклади профосвіти в комунальну власність - Наталуха

Кандидат на посаду голови Фонду державного майна (ФДМ) Дмитро Наталуха вважає, що Міністерство освіти і науки має передати всі заклади професійної освіти з державної у комунальну власність.

"Щодо профтехосвіти. На мою думку, Міністерство освіти і науки має передати все в комунальну власність. Це було би правильно, це був би адекватний підхід", - сказав Наталуха у Верховній Раді під час розгляду питання про його призначення, відповідаючи на запитання про заклади професійної освіти, які мали би бути передані з державної власності в комунальну, але це не було здійснено.