У Україні користуються попитом дитсадки на підприємстві, ясла для дітей від 1-го року і центри педпартнерства - Міносвіти

У Україні користуються попитом нові форми дошкільних закладів освіти, зокрема дитячі садки на підприємстві, ясла для дітей від одного року і центри педагогічного партнерства, повідомила заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова.

"Садки на підприємстві - сьогодні це послуга, яка користується попитом, бо батькам це дуже зручно, вони приходять на роботу, дітей залишають поруч, де спокійно, бо діти у безпеці. А громадам це також дуже вигідно, бо тут йде співфінансування бізнесу і громади - громада платить зарплати, а бізнес організовує всі інші послуги", - сказала Коновалова в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона зазначила, що на сьогодні в Україні уже існує більше 100 нових типів локацій дошкільної освіти, і здебільшого це центри педагогічного партнерства, де освітній процес організовується за участю батьків.

За її словами, такі центри дуже популярні особливо в прифронтових регіонах, де батькам потрібна підтримка.

Крім того, вона зауважила, що громади також активно відкривають ясла для дітей від одного року.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про дошкільну освіту" в червні 2024 року, з 1 січня 2025 року закон набув чинності. Серед іншого, згідно закону, для вихователів буде оптимізовано робоче навантаження, що дасть змогу підвищити їхні заробітні плати та поліпшити умови праці; батьки зможуть скористатися більшою гнучкістю завдяки покращеній територіальній доступності дитсадків та можливості вибору форм навчання; у систему освіти запроваджуються нові типи організації освітньої діяльності, як-от мобільні, сімейні, мінісадочки та центр педагогічного партнерства, що дасть змогу охопити більшу кількість дітей.