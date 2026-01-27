Міносвіти спрямувало до вишів держфінансування на підвищення оплати праці педагогічним і науково-педагогічним працівникам

Міністерство освіти і науки України спрямувало до закладів вищої освіти своєї сфери управління державне фінансування на підвищення оплати праці педагогічним і науково-педагогічним працівникам у межах січневого нарахування.

"Це кошти загального фонду державного бюджету. Відповідно підвищення мають застосувати до працівників, заробітна плата яких фінансується із загального фонду закладу, зокрема до викладачів і науково-педагогічних працівників, залучених до навчання студентів, які здобувають освіту за кошти державного бюджету", - написав заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко в мережі Facebook.

За його словами, виплати здійснюватимуться закладами у строки, визначені їхніми внутрішніми графіками виплати заробітної плати, а конкретну інформацію про терміни виплат зарплат слід уточнювати у відповідних підрозділів конкретного вишу.

Як повідомлялося, з 1 січня підвищено посадові оклади для викладачів на 30%, а з вересня планується підвищити ще на 20%.