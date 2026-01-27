Інтерфакс-Україна
Події
14:27 27.01.2026

РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО

1 хв читати
РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО
Фото: Нафтогаз

Вранці вівторка російські війська здійснили атаку на об’єкт критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України, внаслідок влучання на місці виникла пожежа.

"З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустили забруднення довкілля, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", – повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, якого цитує телеграм-канал компанії.

Згідно з повідомленням, дії стосовно реагування координуються з органами місцевої влади та відповідними службами.

"Нафтогаз" акцентуває, що це вже 15-й цілеспрямований обстріл його об’єктів критичної інфраструктури лише від початку січня. 

"Нафтогаз" продовжує працювати в умовах постійної воєнної загрози, зосереджуючи зусилля на безпеці персоналу, мінімізації наслідків атак та збереженні стабільності роботи енергетичної системи", – наголосила компанія.

Теги: #удар_рф #обєкт #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:22 27.01.2026
Зеленський: Кожен російський удар підважує дипломатію та бʼє по мирних зусиллях партнерів

Зеленський: Кожен російський удар підважує дипломатію та бʼє по мирних зусиллях партнерів

18:01 24.01.2026
Група "Нафтогаз" збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб – глава правління

Група "Нафтогаз" збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб – глава правління

16:25 23.01.2026
"Нафтогаз" допоміг Нацполіції і СБУ викрити злочинну групу з крадіжок нафти на Сумщині

"Нафтогаз" допоміг Нацполіції і СБУ викрити злочинну групу з крадіжок нафти на Сумщині

14:34 23.01.2026
Росіяни витратили на масований удар 20 січня понад $131 млн – ГУР МО

Росіяни витратили на масований удар 20 січня понад $131 млн – ГУР МО

18:48 21.01.2026
Завжди був поруч у складні моменти і допомагав знайти рішення – Група "Нафтогаз" про Брехта

Завжди був поруч у складні моменти і допомагав знайти рішення – Група "Нафтогаз" про Брехта

15:50 19.01.2026
Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

16:02 17.01.2026
Об'єкт критичної інфраструктури у Харкові значно пошкоджений через ворожий обстріл – мер

Об'єкт критичної інфраструктури у Харкові значно пошкоджений через ворожий обстріл – мер

12:46 17.01.2026
РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

15:56 19.12.2025
РФ атакувала об’єкт Smart Energy на Харківщині понад 10 БПЛА

РФ атакувала об’єкт Smart Energy на Харківщині понад 10 БПЛА

09:26 06.10.2025
"Чернігівобленерго" повідомляє про влучання в енергетичний об'єкт вночі

"Чернігівобленерго" повідомляє про влучання в енергетичний об'єкт вночі

ВАЖЛИВЕ

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

Четверо поліцейських загинули на Черкащині під час затримання злочинця

Захисники України в ніч на 27 січня знищили або подавили 135 з 165 засобів повітряного нападу росіян

Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

ОСТАННЄ

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

Екснардеп отримав підозру за самовільне захоплення землі вздовж затоки річки Десенка та каналу річки Дарниця – Нацполіція

В Україні в середу на Правобережжі туман, на дорогах – ожеледиця

Міносвіти: вже 68 освітніх осередків у 25 країнах світу пройшли верифікацію

Зеленський запросив канцлера Австрії приїхати до України

В Україні реалізується понад 100 погоджених урядом експериментальних проєктів

На Буковині викрито зловмисників на організації складання іспитів з водіння за допомогою шпигунського обладнання

До двох зросла кількість загиблих в Одесі

СБУ викрила агента ФСБ, який коригував обстріли Полтавщини і поширював фейки про ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА