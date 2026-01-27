Інтерфакс-Україна
Події
15:07 27.01.2026

Екснардеп отримав підозру за самовільне захоплення землі вздовж затоки річки Десенка та каналу річки Дарниця – Нацполіція

Народний депутат України VIII скликання підозрюється у самовільному захопленні земельних ділянок, що ведуть до затоки річки Десенка (Чорторий) та колектора Північно-Дарницького меліоративного каналу річки Дарниця, повідомляє Національна поліція України.

"У 2005 році він отримав у приватну власність земельну ділянку для ведення колективного садівництва, яка межує із самовільно зайнятими землями. Оскільки ця ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги затоки річки Десенка (Чорторий), на ній заборонено встановлення огорож або інших споруд, аби забезпечити вільний доступ громадян до водойм. Однак, за даними слідства, народний обранець встановив паркан та самовільно зайняв ще кілька суміжних земельних ділянок загальною площею 29,81 сотки, які облаштував як продовження приватної прибудинкової території", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Солом’янського управління поліції повідомили нардепу про підозру за ч. 2 та ч. 4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Солом’янська окружна прокуратура міста Києва.

