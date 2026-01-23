Новим нардепом від "Слуги народу" має стати Сергій Карабута - ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним народним депутатом України від "Слуги народу" Сергія Карабуту.

Як повідомляється на сайті у п'ятницю, до Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Олександра Кабанова.

Кабанов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

"ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 156, обраним народним депутатом України на вказаних виборах", - йдеться у повідомленні.

Відтепер для його реєстрації народним депутатом України Карабута не пізніш як на двадцятий день має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила головою Фонду державного майна народного депутата Дмитра Наталуху (фракція "Слуга народу"). Також стало відомо про смерть народного депутата із фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.

Джерело: https://www.cvk.gov.ua/novini/komisiya-viznala-sergiya-karabutu-obranim-narodnim-deputatom-ukraini.html