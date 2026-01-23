Інтерфакс-Україна
Події
19:38 23.01.2026

Зеленський: Ніхто не має права плюнути в наше обличчя, ми одразу будемо відповідати

Президент України Володимир Зеленський побажав всім любити і поважати Україну.

"Кожен бачить Україну по-своєму, і це дуже круто. На мій погляд не можна вважати, нехай не образиться на мене МакДональдз, але знаєте, МакДональдз, він в усіх країнах МакДональдз, а Україна, вона не МакДональдз, не треба її порівнювати з іншою якоюсь державою.

Як і іншу державу не треба порівнювати з Україною", - сказав Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю.

Він наголосив, що добре, коли у кожній країни є своє обличчя, і що в України є своє обличчя.

"Важливо, що ніхто не має права нам плюнути в наше обличчя, ми одразу будемо відповідати. Ця війна це показала. Бажаю всім любити Україну і поважати нашу прекрасну державу", - додав він.

