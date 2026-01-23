Президент Тайваню щодо України: Будь-яка допомога агресору або порушення ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними

Президент Китайської республіки Тайвань Лай Цінде висловив підтримку Україні та наголосив, що "будь-яка допомога агресору або порушення міжнародних ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними".

"Тайвань вже давно співпрацює з глобальними партнерами, щоб рішуче підтримувати Україну через гуманітарну допомогу та скоординовані санкції. Ми вітаємо подальший обмін інформацією з президентом Володимиром Зеленським, щоб ще більше посилити боротьбу з незаконним перевалками вантажів у треті країни та приховані кінцеві використання", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

"Були молоді тайванці, які пожертвували своїм життям, захищаючи свободу в Україні. Ми залишаємося чіткими: будь-яка допомога агресору або порушення міжнародних ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними. Ми молимося за швидке відновлення миру в Україні", - наголосив президент Тайваню.