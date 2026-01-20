Інтерфакс-Україна
Політика
12:18 20.01.2026

Макрон запропонував Трампу провести засідання G7 за участі РФ та України, Рютте підніме українську тему в Давосі

2 хв читати

Президент США Дональд Трамп опублікував на власній платформі Truth Social листи президента Франції Емманюеля Макрона та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в якій ті висловлюють підтримку його дій в Сирії, піднімають питання Гренландії та згадують про ситуацію в Україні.

"Мій друже, ми повністю згодні щодо Сирії. Ми можемо досягти великих результатів щодо Ірану. Я не розумію, що ви робите щодо Гренландії", - написав Макрон Трампу.

Президент Франції, зокрема, запропонував Трампу, який прибув на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі, провести після форуму в Парижі зустріч країн "великої сімки" за участю представників України на РФ.

"Давайте спробуємо досягти великих результатів. Я можу організувати зустріч G7 після Давосу в Парижі в четвер після обіду. Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян на полях зустрічі. Давайте повечеряємо разом у Парижі в четвер, перед тим як ви повернетеся до США", - написав він президенту США.

Рютте, в свою чергу, пообіцяв Трампу на полях форуму в Давосі висвітлити його роботу щодо війни в Україні.

"Дорогий Дональде, те, що ви сьогодні зробили в Сирії, є неймовірним. Я використаю свої контакти із ЗМІ в Давосі, щоб висвітлити вашу роботу там, у Газі та в Україні. Я прагну знайти шлях до прогресу в питанні Гренландії. З нетерпінням чекаю на зустріч із вами", - написав Рютте Трампу.

Сам президент США опублікував ці листи без відповіді на них і ніяк їх не прокоментувавши.

Джерела:

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115925848634299232

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115926107400617491

 

Теги: #рютте #листування #макрон #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 20.01.2026
Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

12:07 20.01.2026
Трамп запросив на "Раду миру" щодо Гази 49 країн, зокрема Україну — ЗМІ

Трамп запросив на "Раду миру" щодо Гази 49 країн, зокрема Україну — ЗМІ

20:06 19.01.2026
Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до його "Ради миру"

Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до його "Ради миру"

18:39 19.01.2026
Трамп заявив, що Європа має сфокусуватися на російсько-українській війни, а не на Гренландії

Трамп заявив, що Європа має сфокусуватися на російсько-українській війни, а не на Гренландії

18:33 19.01.2026
Мерц заявив, що від мит Трампа постраждають не тільки європейці, але й американці

Мерц заявив, що від мит Трампа постраждають не тільки європейці, але й американці

17:55 13.01.2026
Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

06:40 13.01.2026
Макрон засудив насильство в Ірані та підтримав захисників прав і свобод

Макрон засудив насильство в Ірані та підтримав захисників прав і свобод

13:25 10.01.2026
Макрон представив парламентарям план розміщення 6 тис французьких військових в Україні в тилу – ЗМІ

Макрон представив парламентарям план розміщення 6 тис французьких військових в Україні в тилу – ЗМІ

17:14 08.01.2026
Макрон висловив жаль з приводу того, що США "відмовляються від міжнародних правил"

Макрон висловив жаль з приводу того, що США "відмовляються від міжнародних правил"

16:43 31.12.2025
Українська буде додана до переліку мов для листування з Санта Клаусом

Українська буде додана до переліку мов для листування з Санта Клаусом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Макроном постачання ракет для ППО та дипломатичні кроки

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

ОСТАННЄ

"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

Ексзаступник голови ЦВК: "Референдум про мир" є радше політичною метафорою, ніж визначеним правовим інструментом

Головний мишолов резиденції уряду Великої Британії знову сколихнув ЗМІ та соціальні мережі

Нардеп Копитін: Закиди Тимошенко на мою адресу безпідставні

Бюджетна комісія Київради не підтримала рішення про фіндопомогу киянам та комунальникам, заявяють у "Євросолідарності"

Туск: Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський

Буймістер вийшла з фракції "Батьківщина" в Раді

Нардепами за виборчим списком "Слуги народу" можуть стати Кравець та Карабута

Тимошенко: Заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення

Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА