Макрон запропонував Трампу провести засідання G7 за участі РФ та України, Рютте підніме українську тему в Давосі

Президент США Дональд Трамп опублікував на власній платформі Truth Social листи президента Франції Емманюеля Макрона та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в якій ті висловлюють підтримку його дій в Сирії, піднімають питання Гренландії та згадують про ситуацію в Україні.

"Мій друже, ми повністю згодні щодо Сирії. Ми можемо досягти великих результатів щодо Ірану. Я не розумію, що ви робите щодо Гренландії", - написав Макрон Трампу.

Президент Франції, зокрема, запропонував Трампу, який прибув на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі, провести після форуму в Парижі зустріч країн "великої сімки" за участю представників України на РФ.

"Давайте спробуємо досягти великих результатів. Я можу організувати зустріч G7 після Давосу в Парижі в четвер після обіду. Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян на полях зустрічі. Давайте повечеряємо разом у Парижі в четвер, перед тим як ви повернетеся до США", - написав він президенту США.

Рютте, в свою чергу, пообіцяв Трампу на полях форуму в Давосі висвітлити його роботу щодо війни в Україні.

"Дорогий Дональде, те, що ви сьогодні зробили в Сирії, є неймовірним. Я використаю свої контакти із ЗМІ в Давосі, щоб висвітлити вашу роботу там, у Газі та в Україні. Я прагну знайти шлях до прогресу в питанні Гренландії. З нетерпінням чекаю на зустріч із вами", - написав Рютте Трампу.

Сам президент США опублікував ці листи без відповіді на них і ніяк їх не прокоментувавши.

