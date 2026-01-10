Макрон представив парламентарям план розміщення 6 тис французьких військових в Україні в тилу – ЗМІ

Фото: скриншот відео

Президент Франції Еммануель Макрон зібрав у четвер, 8 січня, політичні сили, представлені у французькому парламенті, щоб представити їм проект розгортання декількох тисяч французьких солдатів в Україні після укладення мирної угоди, повідомляє видання Le Monde.

"Ми не будемо на передовій, але будемо в Україні, щоб підтримувати українську армію", – наголосив Макрон, запевнивши, що міжнародні сили супроводжуватимуть українців "далеко від передової".

У закритій зустрічі взяли участь прем'єр-міністр Себастьян Лекорню, міністр оборони Катрін Вотрен, начальник генерального штабу збройних сил генерал Фаб'єн Мандон, голови Національної асамблеї Яель Браун-Півет і Сенату Жерар Ларшер, голови парламентських фракцій, лідери партій та голови комітетів з питань закордонних справ та оборони в парламенті, загалом близько тридцяти осіб. За даними видання, всі політичні сили були присутні за зустрічі, включаючи тих, хто був найбільш скептично налаштований щодо відправки військ в Україну.

"Французькі сили не будуть ні силами посередництва, ні стабілізаційними силами", – уточнив Мандон під час зустрічі, заявивши про "сили забезпечення підтримки української армії".

Після засідання парламентарка Матільда Пано заявила, що Париж міг би надіслати в Україну "6000 французьких солдатів".

Макрон також повідомив політикам на засіданні "конфіденційну інформацію" про внесок Франції, "щоб кожен мав чітке уявлення про ставки", уточнило оточення глави держави. Він наголосив на "важливому прогресі", яким, на його думку, є підтримка американцями гарантій безпеки, які європейці нададуть Україні, таких як відправка наземних сил для запобігання будь-яким новим російським атакам, коли можливе перемир'я набуде чинності.

За даними видання, ніхто з учасників зустрічі не висловив принципового заперечення проти механізму, представленого главою держави, а деякі парламентарі побачили у запропонованій коаліції добровольців можливу альтернативу НАТО. Натомість "бекстоп", тобто обіцянка втручання США у разі порушення РФ можливого перемир'я, викликав дискусію. Низка депутатів зазначили, що не довіряють обіцянкам США, інші заявили про побоювання "спалаху конфлікту", виступили проти об'єднання з США і виступили за "миротворчі сили ООН".

Себастьян Лекорню погодився з "необхідністю залучити парламент до обговорень". Дебати відбудуться "протягом двох-трьох тижнів", відповідно до статті 50-1 Конституції, з голосуванням або без нього, оголосив він.