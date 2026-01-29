Інтерфакс-Україна
Події
06:05 29.01.2026

Макрон: Франція посилюватиме тиск на Росію та працює над новими санкціями

2 хв читати

Франція має намір надалі посилювати тиск на Росію, доки вона не візьме на себе зобов’язання щодо миру, зокрема працює над запровадженням нових санкцій на європейському рівні та продовжить зусилля зі зриву діяльності тіньового флоту, заявив французький лідер Еммануель Макрон.

"Франція також залишається рішуче налаштованою посилювати тиск на Росію, доки вона відмовляється брати на себе зобов'язання щодо миру. Ми працюємо над новими санкціями на європейському рівні та продовжуватимемо наші зусилля щодо зриву тіньового флоту", - написав він у соцмережі Х.

Макрон обурився атакою РФ на пасажирський потяг та найрішучіше засуджує російські удари по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі.

"Зіткнувшись із цією надзвичайною ситуацією, ми вживаємо заходів. Після зустрічі G7+, яку співголовувала Франція, до України будуть направлені генератори, щоб допомогти населенню пережити зиму", - написав він.

За його словами, Франція підтримуватиме підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб вона могла захистити себе та перешкодити агресивній війні, яку веде Росія.

Крім того, за словами Макрона, Україна може розраховувати на Францію в рамках "Коаліції бажаючих".

"Ми продовжуємо працювати над створенням умов для справедливого та міцного миру, який гарантує безпеку України та Європи. Ми переглянули переговори, що розпочалися минулого тижня в Абу-Дабі. Ми погодилися, що європейці повинні бути повноцінно залучені до обговорень, які їх стосуються", - наголосив французький лідер.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2016562577396924594

Теги: #тиск #макрон #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 28.01.2026
Макрон заявив про готовність і надалі захищати принципи територіальної цілісності на тлі ситуації навколо Гренландії

Макрон заявив про готовність і надалі захищати принципи територіальної цілісності на тлі ситуації навколо Гренландії

12:15 28.01.2026
У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження складу та пункту управління БпЛА ворога

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження складу та пункту управління БпЛА ворога

12:00 28.01.2026
Голова комітету Ради Климпуш-Цинцадзе: Дії РФ не мають нічого спільного з переговорним процесом

Голова комітету Ради Климпуш-Цинцадзе: Дії РФ не мають нічого спільного з переговорним процесом

11:49 28.01.2026
Прем'єрка Данії: РФ не хоче миру з Європою

Прем'єрка Данії: РФ не хоче миру з Європою

08:57 28.01.2026
США повідомили Україні, що вона має погодити мирну угоду з РФ для отримання гарантій безпеки

США повідомили Україні, що вона має погодити мирну угоду з РФ для отримання гарантій безпеки

15:40 22.01.2026
Інвестиційні перспективи України після війни стали темою зустрічей у Давосі

Інвестиційні перспективи України після війни стали темою зустрічей у Давосі

12:18 20.01.2026
Макрон запропонував Трампу провести засідання G7 за участі РФ та України, Рютте підніме українську тему в Давосі

Макрон запропонував Трампу провести засідання G7 за участі РФ та України, Рютте підніме українську тему в Давосі

20:06 19.01.2026
Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до його "Ради миру"

Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до його "Ради миру"

06:40 13.01.2026
Макрон засудив насильство в Ірані та підтримав захисників прав і свобод

Макрон засудив насильство в Ірані та підтримав захисників прав і свобод

13:25 10.01.2026
Макрон представив парламентарям план розміщення 6 тис французьких військових в Україні в тилу – ЗМІ

Макрон представив парламентарям план розміщення 6 тис французьких військових в Україні в тилу – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Мерц: Вступ України в ЄС 1 січня 2027р. неможливий - ЗМІ

Багатоквартирні будинки зможуть онлайн отримати до 300 тис. грн на автономне живлення – Кулеба

Троє загиблих внаслідок ворожої атаки Запорізької області

З початку минулої доби на фронті відбулося 109 боєзіткнень - Генштаб

Понад 40 громадських організацій і медіа вимагають від генпрокурора скасувати наказ про участь Шевчука в комісії добору САП - заява

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок російських ударів по Купʼянському району Харківської області

Питання продовження канікул у Києві після 1 лютого визначить Рада оборони міста – Шмигаль

У Києві без електроенергії залишаються 610 тис. споживачів — Шмигаль

На Донеччині загинув працівник газової служби через атаку ворожого FPV - Шмигаль

Київ переходить до оновлених тимчасових графіків - CEO "Ясно"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА