Макрон: Франція посилюватиме тиск на Росію та працює над новими санкціями

Франція має намір надалі посилювати тиск на Росію, доки вона не візьме на себе зобов’язання щодо миру, зокрема працює над запровадженням нових санкцій на європейському рівні та продовжить зусилля зі зриву діяльності тіньового флоту, заявив французький лідер Еммануель Макрон.

"Франція також залишається рішуче налаштованою посилювати тиск на Росію, доки вона відмовляється брати на себе зобов'язання щодо миру. Ми працюємо над новими санкціями на європейському рівні та продовжуватимемо наші зусилля щодо зриву тіньового флоту", - написав він у соцмережі Х.

Макрон обурився атакою РФ на пасажирський потяг та найрішучіше засуджує російські удари по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі.

"Зіткнувшись із цією надзвичайною ситуацією, ми вживаємо заходів. Після зустрічі G7+, яку співголовувала Франція, до України будуть направлені генератори, щоб допомогти населенню пережити зиму", - написав він.

За його словами, Франція підтримуватиме підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб вона могла захистити себе та перешкодити агресивній війні, яку веде Росія.

Крім того, за словами Макрона, Україна може розраховувати на Францію в рамках "Коаліції бажаючих".

"Ми продовжуємо працювати над створенням умов для справедливого та міцного миру, який гарантує безпеку України та Європи. Ми переглянули переговори, що розпочалися минулого тижня в Абу-Дабі. Ми погодилися, що європейці повинні бути повноцінно залучені до обговорень, які їх стосуються", - наголосив французький лідер.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2016562577396924594