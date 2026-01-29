У Колумбії розбився літак з 15 людьми, серед жертв депутат парламенту - ЗМІ

Влада Колумбії повідомила, що не вдалося знайти врятованих на місці авіакатастрофи, де в середу розбився літак з 13 пасажирами та двома членами екіпажу, передає CNN із посиланням на цивільну авіаційну адміністрацію Колумбії та офіційних осіб.

Видання зазначає, що на борту літака серед пасажирів був колумбійський конгресмен Діоген Кінтеро.

Команда Кінтеро з питань комунікацій повідомила, що втратила зв'язок з ним і його помічником після зникнення літака.

Міністерка транспорту Колумбії Марія Фернанда Рохас повідомила, що літак, який належав державній авіакомпанії Satena, втратив зв'язок з диспетчерською службою незабаром після зльоту.

Він летів з Кукути до Оканьї в північно-східному департаменті Норте-де-Сантандер.

Satena повідомила, що літак вилетів о 11:42 за місцевим часом і повинен був приземлитися близько 12:05, але останній контакт з диспетчерською службою відбувся о 11:54.

Сайт FlightAware, що відстежує польоти, показує, що сигнал літака зник через дев'ять хвилин після вильоту з аеропорту Camilo Daza.

Влада знайшла розбитий літак у сільській місцевості Ла-Плайя-де-Белен після пошуків за участю декількох літаків, повідомили офіційні особи.