29 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 січня в Україні і світі відзначають День пам’яті Героїв Крут, Міжнародний день мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни, День пам’яті NASA, День винаходу бензинового автомобіля.

Православна церква - перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця.

День пам’яті Героїв Крут

Відзначається щорічно в день, коли біля селища Крути в 1918 р. відбувся бій між більшовицькою армією та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва. В Україні офіційно цю дату почали відзначати після підписання Президентом України Указу "Про вшанування пам’яті Героїв Крут" № 15/2007 від 15.01.2007 р.

Бій між Армією УНР і Червоною гвардією відбувся у 1918 році біля залізничної станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Стратегічно важливу станцію під Чернігівщиною, яка вела до Києва, захищали студенти старших курсів першої в Україні юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького. На допомогу їм були спрямовані Студентський курінь та курінь "Смерті".

Найменшим з бійців було по 16 років. Вранці 29 січня стався напад 4-тисячної армії червоноармійців на українські позиції. Бій продовжувався цілий день, а під вечір українці організовано відступили у сторону Києва, знищуючи за собою колії. Водночас 27 юнаків, учнів гімназій та університетів, заблукали у темряві та були взяті більшовиками на станції у полон. Згодом вони були поховані біля Аскольдової могили у Києві.

Міжнародний день мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни

Відзначається з 1985 р., коли підписано "Делійську декларацію", де містився заклик до припинення гонитви ядерних озброєнь, скорочення та подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу та усунення самої загрози ядерної війни.

Дата святкування обрана на честь дня підписання цього документу, яке відбулося 29 січня 1985 року в столиці Індії – Нью-Делі. Серед перших держав, що стали підписантами цієї декларації, – Індія, Швеція, Аргентина, Мексика, Танзанія та Греція.

Ключовою метою декларації є заклик до припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу, усунення самої загрози ядерної війни.

День пам’яті NASA

День пам'яті NASA - це день вшанування героїв космічних досліджень. День пам'яті NASA - це щорічний захід, що проводиться в останній четвер січня на честь астронавтів, які загинули під час дослідження космосу.

День винаходу автомобіля (бензинового)

У 1886 році 29 січня був створений перший бензиновий автомобіль у світі. Саме ця дата вважається Днем винаходу автомобіля на бензині. Цього дня Карл Бенц з Німеччини оформив патент на свою розробку.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Александера Брюкнера (Брікнера) (1856–1939), польського філолога-славіста, історика культури;

160 років від дня народження Станіслава Батовського-Качора (1866–1946), українського та польського живописця;

110 років від дня народження Миколи Федоровича Бортникова (1916–1997), українського живописця, портретиста; за іншими даними народився 09.01.1916 р.

Ще цього дня:

1918 – У Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова;

1921 – На конференції у Парижі країни-переможці в Першій світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини – 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років;

1978 – Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі;

1996 – Президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань;

2002 – Президент США Джордж Вокер Буш назвав Ірак, Іран та Північну Корею "Віссю зла".

Церковне свято:

Перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця

29 січня в церковному календарі – День перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця. Саме він був тою дитиною, яку Ісус Христос взяв на руки і сказав, що людина повинна почувати себе дитиною, щоб увійти в Царство Боже.

Святий Ігнатій Богоносець був учнем апостола Івана Богослова і служив єпископом Антіохії протягом 40 років. За правління імператора Траяна він був заарештований і відправлений до Рима, де його кинули на розтерзання звірам у Колізеї.

Після його мученицької смерті, вірні позбирали його кості і поховали їх у Римі. Згодом їх перенесли до Антіохії, де їх поховали у храмі на дафнійському передмісті. 450 року святі мощі перенесли до нової церкви, збудованої на місці зруйнованої поганської богині Фортуни. Мощі святого Ігнатія прославилися численними чудами.

Іменини:

Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.

З прикмет цього дня:

Якщо шумить ліс, то буде відлига; вітряно – літо буде негожим та дощовим; яка погода цього дня, такою буде друга половина березня; місяць червоного кольору до сильного вітру.