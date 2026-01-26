26 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

26 січня відзначають Міжнародний день митника, Міжнародний день чистої енергії, День працівників контрольно-ревізійної служби України, Всесвітній день екологічної освіти.

Національне свято Австралії. День Австралії

Національне свято Республіки Індія. День Республіки (1950)

Віряни вшановують пам'ять святих преподобних Ксенофонта і Марії.

День 1433 Російська агресія - Day 1433 Russian aggression

Міжнародний день митника

Відзначається щорічно з 1983 р., у день першої сесії Ради митного співробітництва, що відбулася цього дня 1953 р. (з 1994 р. – Всесвітня митна організація).

У листопаді 1952 року набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва (від 1994 року відома під сучасною назвою – Всесвітня митна організація). На сесії керівниками своїх митних служб було представлено 17 країн Європи.

Міжнародний день чистої енергії

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/77/327

День працівників контрольно-ревізійної служби України

Неофіційне свято, відзначається з 26 січня 1993 р., коли підписано Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

Основними завданнями Державної аудиторської служби України є реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю. Служба слідкує за станом фінансового балансу та достовірністю звітів щодо витрат державних коштів.

Послуги працівників державного підрозділу необхідні передусім органам управління та бюджетним установам для перевірок витрат грошей, що надійшли з української скарбниці.

Всесвітній день екологічної освіти

26 січня відзначається Всесвітній день екологічної освіти, який був започаткований міжнародними організаціями. Подія приурочена тому, щоб звернути увагу людства на проблеми забруднення довкілля. Люди можуть вплинути на якість свого життя завдяки підвищенню екологічної свідомості, що є основною та остаточною метою відзначення свята 26 січня.

Всесвітній день екологічної освіти був започаткований у 1972 році в Стокгольмі на семінарі ООН. Але саме після проведення Міжнародної конференції щодо довкілля у Белграді 1975 року та видання спеціальної Белградської хартії екоосвіти, урочистість була затверджена на офіційному рівні. Традиційно у святкуванні заходу беруть участь усі громадяни європейських країн, виходячи на прибирання дворів та вулиць.

Народилися в цей день:

200 років від дня народження Івана Григоровича Наумовича (1826–1891), українського письменника, громадського та освітнього діяча;

100 років від дня народження Павла Юрійовича Бедзира (1926–2002), українського живописця, графіка;

90 років від дня народження Людмили Семенівни Дем’янівської (1936–2008), української літературознавиці, критикині.

Ще цього дня:

1923 – У Харкові створена літературна спілка "Гарт";

1926 – Шотландський винахідник Джон Берд продемонстрував першу у світі працюючу телевізійну систему;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.

1993 – Створено Конгрес українських націоналістів;

2000 – В Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра;

2001 – У Чорному морі затонув український теплохід "Пам'ять Меркурія", на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, восьмеро зникли безвісти.

Церковне свято:

26 січня у церковному календарі – день пам’яті преподобних Ксенофонта і Марії. Ксенофонт і Марія були подружжям із Візантії, які жили у V столітті і славилися своєю побожністю та благодійністю. Вони мали двох синів, Аркадія та Іоана, які також стали святими. Вони належали до знатного роду і мали багато майна, але не прив’язувалися до земних благ і роздавали їх убогим і церквам.

Якось сини відпливли до іншого міста на навчання на кораблі і потрапили у сильний шторм. Вони врятувалися, але опинилися на різних берегах. Вважаючи один одного мертвими, вони вступили до монастирів, де віддавали себе Богові. Батьки, дізнавшись про корабельну катастрофу, також подумали, що сини потонули. Вони вирушили на прощу до Єрусалима, де зустрілися зі своїми дітьми, які також прибули до міста. Після радісної зустрічі сини пішли до пустелі, а батьки роздали все своє майно і вступили до монастирів.

Іменини:

Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія.

З прикмет цього дня:

Якщо мете хуртовина, то зима ще буде лютою; Ясний і тихий день до ранньої та теплої весни; Захід сонця ясний і безхмарний – чекайте на сильний мороз; Якщо стоїть сонячна погода, то весна прийде рано і буде теплою.

Сьогодні не слід прибирати в оселі, особливо мити підлогу.