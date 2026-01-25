Інтерфакс-Україна
25 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

25 січня в Україні відзначають Міжнародний день без інтернету, День допомоги хворим на проказу, День протилежностей, День спостереження за погодою.

Віряни вшановують пам'ять святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського.

Міжнародний день без інтернету

В останню неділю січня святкують Міжнародний день без інтернету - це день, присвячений заохоченню людей у всьому світі відключитися від цифрового світу і відновити зв'язок з фізичним світом навколо них.

Всесвітній день боротьби з проказою

У останню неділю січня у всьому світі заведено відзначати Всесвітній день боротьби з проказою або День допомоги хворим на проказу. Відзначається щорічно, в останню неділю січня, з 1954 р. Заснований ООН у 1953 р. на честь французького громадського діяча Р. Фоллеро, який присвятив усе життя боротьбі з хворобою Хансена – проказою.

День протилежностей

День навпаки або День протилежностей має ігрову концепцію, яка часто подобається дітям, перевертає звичні речі з ніг на голову, заохочуючи говорити та робити щось протилежне.

День спостереження за погодою

День спостереження за погодою, який відзначають 25 січня, заохочує людей уважніше придивитися до природи і навчитися розуміти атмосферні явища. Погода має величезний вплив на наше життя - від того, що ми одягаємо, до запобігання стихійним лихам. Цей день нагадує про важливість прогнозування погоди і підвищення обізнаності про кліматичні зміни.

Народилися в цей день:

290 років від дня народження Жозефа Луї Лагранжа (1736–1813), французького математика, фізика, механіка, астронома, фундатора варіаційного числення, розробника методу зведення квадратичної форми до суми квадратів;

220 років від дня народження Деніеля Маклайза (Макліза) (1806–1870), ірландського художника-портретиста, книжкового ілюстратора;

140 років від дня народження Вільгельма Фуртвенглера (1886–1954), німецького диригента, композитора, одного з найвідоміших німецьких диригентів XX ст.;

130 років від дня народження Григорія Онуфрійовича Дяченка (1896–1972), українського композитора, співака, диригента (Чехія);

125 років від дня народження Юрія Наумовича Гундича (1901–1972), українського письменника, перекладача, журналіста, редактора; за іншими даними народився 1906 р.;

30 років від дня народження Андрія Снітка (1996-2014), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1949 - У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород "Еммі";

1955 - Учені Колумбійського університету створили ядерний годинник, що показує час із похибкою 1 секунда на 300 років;

1965 - Йосипа Сліпого, який відсидів 18 років у радянських таборах, висвячено у Ватикані кардиналом і призначено главою УГКЦ;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом;

2008 - Світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака "Las Meninas" у конкурсі Роттердамського Міжнародного кінофестивалю.

Церковне свято:

Святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського

25 січня у церковному календарі – Григоріїв день або День святителя Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанза.

Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, він ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу. Народився Григорій близько 329 року в каппадокійському місті Аріанза.

Святитель вів аскетичний спосіб життя: вживав лише овочі, хліб та воду, спав на землі, практично не мав одягу і взагалі не носив взуття. У спадок церковний діяч залишив багато проповідей, послань і духовних віршів.

Цей день у народі називають Григорієм-зимоуказником і Григорієвим днем. Важливо в день Григорія робити добрі справи, а також згадувати все те добро, яке зробили вам. Дякувати тим, хто вам допомагав. Водночас важливо не хвалитися про добрі справи, які ви робите.

Іменини:

Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія.

З прикмет цього дня:

Сьогодні не варто хвалитися про добрі справи, які робите.

Погода цього дня вказує, якою буде майбутня зима. Сильний снігопад – весна прийде рано. Йде сніг – осінь буде затяжною. Якщо цього дня розлити молоко, то варто чекати на радісну звістку.

 

