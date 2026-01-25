З початку року з прикордонних громад Сумщини евакуйовано понад 300 людей через ворожі обстріли

З початку року понад 300 мешканців прикордонних громад Сумщини були змушені залишити свої домівки через постійні ворожі обстріли, повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"3 початку року з небезпечних територій евакуювалися 300 мешканців прикордонних громад, які росіяни атакують

фактично щодня", - йдеться в повідомленні Григорова у Телеграм.

У Сумській області підготовлено понад 1,3 тис. місць для тимчасового та тривалого проживання внутрішньо переміщених осіб, працюють транзитні центри у Сумах, Ромнах і на Шосткинщині. За підтримки міжнародних партнерів у модульних будинках у Нижньосироватській та Липоводолинській громадах вже проживають майже 100 людей.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/1521