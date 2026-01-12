У Сухопутних військах повідомили про унікальну операцію - евакуацію трьох поранених на НРК

Одразу трьох поранених вдалося евакуювати на наземному роботизованому комплексі (НРК), повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"Унікальну операцію здійснили оператори НРК 47 ОМБр "Маґура" — з позицій вдалося евакуювати одразу трьох поранених бійців", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Зазначається, що погода сприяла — дощ, туман, хоча водночас й ускладнювала рух НРК, адже вести його довелося наосліп по координатах.

НРК – це наземні роботизовані комплекси, тобто безпілотні наземні транспортні засоби, що дистанційно керуються і використовуються у ЗСУ для логістики (доставка/евакуація), розвідки та виконання бойових завдань, щоб зменшити ризики для життя військових. Вони виконують функції там, куди небезпечно відправляти людей, рятуючи життя на фронті.