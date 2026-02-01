Інтерфакс-Україна
Події
19:55 01.02.2026

Україна розраховує на активність американської сторони щодо заходів деескалації — Зеленський

1 хв читати
Україна розраховує на активність американської сторони щодо заходів деескалації — Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості активної участі США у заходах деескалації, зокрема у скороченні ударів, зазначивши, що від цього значною мірою залежить довіра людей.

"Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, і багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", – наголосив Зеленський.

Водночас він прокоментував сьогоднішній російський удар по автобусу у Дніпропетровській області, назвавши його злочином. "Сьогоднішній російській удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло має зупинитись", – зазначив президент.

 

Теги: #деескалація #заходи #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:16 01.02.2026
Діра в бюджеті РФ і проміжні вибори в США погіршують умови мирної угоди для Путіна – ЗМІ

Діра в бюджеті РФ і проміжні вибори в США погіршують умови мирної угоди для Путіна – ЗМІ

20:24 31.01.2026
Україна готова працювати у всіх форматах і очікує переговорів наступного тижня – Зеленський

Україна готова працювати у всіх форматах і очікує переговорів наступного тижня – Зеленський

19:08 31.01.2026
Віткофф назвав зустріч із Дмітрієвим "продуктивною"

Віткофф назвав зустріч із Дмітрієвим "продуктивною"

03:20 31.01.2026
Мінфін США ввів санкції проти низки іранських посадовців

Мінфін США ввів санкції проти низки іранських посадовців

19:49 14.01.2026
Фонд Пінчука проведе низку українських заходів у Давосі з нагоди ВЕФ 2026

Фонд Пінчука проведе низку українських заходів у Давосі з нагоди ВЕФ 2026

19:29 09.12.2025
Уряд доручив переглянути списки заборонених до відключення е/е підприємств та зменшити зовнішнє освітлення

Уряд доручив переглянути списки заборонених до відключення е/е підприємств та зменшити зовнішнє освітлення

20:52 05.11.2025
Україна планує дипломатичні заходи у листопаді - Зеленський

Україна планує дипломатичні заходи у листопаді - Зеленський

12:12 30.10.2025
Будь-які державні заходи, які проводяться іноземною мовою, повинні мати переклад українською - мовний омбудсмен

Будь-які державні заходи, які проводяться іноземною мовою, повинні мати переклад українською - мовний омбудсмен

19:49 10.10.2025
ДТЕК збільшив виробництво е/е, щоб мінімізувати відключення

ДТЕК збільшив виробництво е/е, щоб мінімізувати відключення

00:50 24.09.2025
Рубіо: якщо не буде шляху до миру в Україні в короткостроковій перспективі, США вживатимуть необхідних заходів як ціну за агресію

Рубіо: якщо не буде шляху до миру в Україні в короткостроковій перспективі, США вживатимуть необхідних заходів як ціну за агресію

ВАЖЛИВЕ

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Загинула жінка, ще одна дістала поранень у Слов'янську через ворожу атаку ФАБ-250

ОСТАННЄ

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Зеленський: Більш ніж 500 багатоквартирних будинків в Києві - без опалення

Для проєкту "Сталеві союзники" зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ - Сибіга

Свириденко: перші 10 тис. "Пакунків тепла" отримали мешканці найбільш постраждалих районів Києва та Київщини

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Шмигаль: вночі завершився ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою

Дві жінки постраждали внаслідок удару російського БпЛА по Хотімлі - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА