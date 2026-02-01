Україна розраховує на активність американської сторони щодо заходів деескалації — Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості активної участі США у заходах деескалації, зокрема у скороченні ударів, зазначивши, що від цього значною мірою залежить довіра людей.

"Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, і багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", – наголосив Зеленський.

Водночас він прокоментував сьогоднішній російський удар по автобусу у Дніпропетровській області, назвавши його злочином. "Сьогоднішній російській удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло має зупинитись", – зазначив президент.