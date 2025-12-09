Інтерфакс-Україна
Події
19:29 09.12.2025

Уряд доручив переглянути списки заборонених до відключення е/е підприємств та зменшити зовнішнє освітлення

Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням електроенергією споживачів, в тому числі доручив переглянути списки заборонених до відключення підприємств та зменшити зовнішнє освітлення, повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів. З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення", - написала премʼєрка в Телеграм- каналі ввечері у вівторок.

За її словами, вивільнені обсяги будуть спрямовані для побутових споживачів.

Вона уточнила, що відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

"Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним", - наголосила вона.

Крім того, ОВА, органи місцевого самоврядування і відповідні комунальні підприємства за дорученням уряду мають скоротити споживання електроенергії.

"Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці", - підкреслила Свириденко.

Водночас, за її словами, вулиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією.

Уточнюється, що заходи з економії не застосовуються до електроенергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб.

При цьому, як пише Свириденко, уряд доручив Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА забезпечити повне функціонування об'єктів розподіленої генерації — газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

"Проблеми, які перешкоджають відпуску електроенергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього Кабмін ухвалив минулого тижня", - наголосила очільниця уряду.

 

