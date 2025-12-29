Інтерфакс-Україна
Події
22:33 29.12.2025

Росіяни контролюють близько половини Покровська - Сирський

Війська РФ попри заяви про захоплення Покровська наразі контролюють близько половини міста й не можуть туди спокійно заходити через роботу українських дронів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Росіяни не до кінця досягнули результату. Вони контролюють приблизно половину міста. Проте ворог не може спокійно заходити у Покровськ, тому що всі підступи до нього перебувають під контролем наших дронів", – сказав він в інтерв’ю 24 каналу.

За словами головкома, крім значної кількості сил і засобів у районі Покровська, там тримають оборону дронові бригади й полки, які не дають можливості ворогу спокійно просуватися.

Сирський зазначив, що ворогу вкрай складно зруйнувати таку агломерацію.

"Лунають заклики, що "все пропало", "треба виходити, рятувати", "це нерозумно". Питання у тому, куди відходити? У чисте поле, а далі відступати, шукати наступне місто, населені пункти, які ворог теж буде рівняти з землею? Таку агломерацію важко зруйнувати", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=AYTAbZl-3nU

Теги: #покровськ #росіяни #сирський

