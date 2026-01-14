Інтерфакс-Україна
Події
18:31 14.01.2026

Окупанти активізували спроби просочитися у північну частину Покровська, але Сили оборони відбивають їх – ОК "Схід"

Сили оборони України продовжують контролювати північну частину міст Покровськ та Мирноград Донецької області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Схід" у Facebook у середу.

"Противник активізував спроби просочитися з допомогою штурмових груп у північну частину Покровська, що вище залізниці. Однак Сили оборони зупиняють зусилля ворога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі переміщення ворога в Покровську своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику.

"У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста та не дозволяють окупантам заводити важку техніку до його південної частини. Тривають пошуково-ударні дії Сил оборони, щоб не допустити подальшого просування ворога", - повідомили в ОК "Схід".

Зазначається, що підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності угрупування військ "Схід" стримують натиск противника і від початку доби станом на 18:00 14 січня відбили 28 російських штурмів. Зокрема, на Покровському напрямку російські війська 16 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ, але українські захисники вже відбили 13 атак, три боєзіткнення тривають.

"Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси. Нищимо російських загарбників! Бойова робота триває!", - розповіли в ОК "Схід".

