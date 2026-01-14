Зеленський зустрівся з Притулою, домовилися співпрацювати

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з волонтером та громадськім діячем Сергієм Притулою та досягнуту домовленість про співпрацю з ним.

"Подякував за допомогу Збройним Силам України, нашому захисту та стійкості. І саме про це говорили із Сергієм – як додатково підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та саму звичку українців гуртуватися заради вирішення спільних національних завдань. Домовилися співпрацювати", - написав Зеленський в Телеграм у середу за підсумками зустрічі.

Притула, в свою чергу, подякував президенту "за предметну розмову щодо важливості роботи волонтерського руху у зміцненні обороноздатності країни".

"Спільна мета - Перемога, потребує синхронізації зусиль! Дякую за готовність чути і допомагати", - написав він у Facebook.