Данія доправляє в Гренландію передові військові підрозділи у зв'язку з погрозами Трампа

Влада Гренландії та Данії оголосила, що данські збройні сили розширять свою присутність на острові і продовжать проводити навчання з союзниками протягом 2026 року, повідомляє портал Euractiv.

"Жителям Гренландії варто бути готовими побачити більше військових літаків, військ і кораблів, зокрема союзників по НАТО", - цитує портал заяву, опубліковану на сайті гренландського уряду.

"За повідомленням данської телерадіокомпанії DR, передовий підрозділ збройних сил Данії ("фортроп") вже прибув до Гренландії, щоб підготувати ґрунт для можливого розгортання більших підрозділів", - інформує портал.

Роль підрозділу полягає в забезпеченні логістики та дотриманні місцевих умов у міру нарощування Данією своєї військової присутності на острові. Кількість військовослужбовців, які будуть направлені до Гренландії, не розголошується.

Раніше в січні Трамп заявив, що Вашингтон отримає контроль над Гренландією у той чи інший спосіб. "Якщо вдасться зробити це по-хорошому, то чудово. А якщо ні, то значить ми зробимо це більш жорстким способом", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі.