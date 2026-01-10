Інтерфакс-Україна
20:33 10.01.2026

Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила про необхідність серйозно поставитись до нових заяв президента США Дональда Трампа стосовно Гренландії.

"Тепер це вже не просто слова адміністрації США, які відрізняються від тих, до яких ми звикли. Ми також бачимо, що вони готові діяти швидко. Ми бачили це у Венесуелі. Це означає, що ми повинні серйозно ставитися до їхніх слів і діяти, щоб результат відповідав нашим інтересам", – зазначила вона в інтерв’ю Sveriges Radio.

Вона раніше заявляла про необхідність зберігати спокій у контексті бажання адміністрації США взяти під контроль Гренландію. Але тепер вона каже, що ситуація змінилася.

За словами глави МЗС Швеції, зазіхання США на Гренландію створюють додаткове навантаження на співпрацю в рамках НАТО.

"Очевидно, що в оборонному альянсі так бути не повинно", – каже вона.

Стенергард також наголосила на необхідності збереження світового порядку, заснованого на правилах, та принципів, що лежать в його основі.

"Принципи є фундаментальними, і ми маємо відстоювати їх. Це також відповідає інтересам Швеції в галузі безпеки. Часто кажуть, що міжнародне право є першою лінією оборони. Міжнародне право, навіть якщо його не завжди дотримуються, добре нам служить. Я вірю, що так буде і надалі, і тому ми маємо відстоювати його… Але я також маю подбати про те, щоб Швеція не виділялася таким чином, що це шкодить нам", – наголосила вона.

Як повідомлялося, Трамп заявив, що збирається досягти угоди щодо Гренландії в будь-який спосіб. Він вважає, що Росія або Китай захоплять Гренландію, а США не хоче мати Росію або Китай як сусідів.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сказала, що претензії США на Гренландію можуть завершитися розпадом НАТО.

 

