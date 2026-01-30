Зеленський: Історію з Гренландією можуть завтра використати, щоб забрати у нас території і де-юре це визнати

Президент України Володимир Зеленський вважає, що історія з Гренландією може бути використана, щоб забрати в України території.

"Також, на мій погляд, історія з Гренландією – це така специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де-юре це визнати. На це треба дивитися і так", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

"І коли відправляється кілька десятків військових на підтримку Данії, то… Що це означає? Який сигнал? Бог їм суддя. Це НАТО, ціле НАТО. Ми туди не входимо. Я думаю про Україну в цей момент", - зазначив президент.

Як повідомлялося, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що королівство не відмовиться від Гренландії, попри неодноразові висловлювання президента США Дональда Трампа про намір взяти під свій контроль данську територію. Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що дав розпорядження владі та населенню данського арктичного острова розпочати підготовку до можливого американського військового вторгнення, передає Bloomberg.

Пізніше Трамп заявив, що на основі продуктивної зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сформовано рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону, а також ухвалено рішення не запроваджувати тарифи, які мали набути чинності 1 лютого.