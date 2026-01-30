УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів НМТ-2026 та схеми нарахування балів

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики предметних тестів національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року та схеми нарахування балів за виконання їх завдань.

"Тести з української мови, української літератури, історії України, біології та географії міститимуть по 30 завдань, із хімії – 24, із математики й фізики – 22, а з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) – 32. Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Передбачено, що кожен тест із навчального предмета міститиме набори завдань різних форм: з вибором однієї відповіді (усі предмети); з вибором трьох відповідей (історія України, географія, біологія); на встановлення відповідності ("логічні пари") (українська мова, історія України, українська література, біологія, математика, фізика, хімія); на встановлення відповідності (іноземна мова); на заповнення пропусків у тексті (іноземна мова); на встановлення послідовності (історія України); з короткою письмовою відповіддю (математика, географія, фізика, хімія).

Зазначається, що оцінювання наданих учасником відповідей на завдання з кожного предмета НМТ буде здійснено відповідно до схем нарахування балів, подібних до використовуваних у ЗНО.

"Оскільки в жодному предметному тесті не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, кожний учасник дізнається про кількість набраних тестових балів одразу після завершення роботи над НМТ", - додали в Центрі.

Таким чином, кількість тестових балів, отриманих під час виконання завдань із кожного предмета НМТ, буде переведено до шкали 100–200 балів.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про проведення у 2026 році вступних випробувань, яким визначено перелік предметів, предметних тестів і дат тестування. Зокрема, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТзалишається незмінним - вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.