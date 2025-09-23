Інтерфакс-Україна
09:51 23.09.2025

ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній галузях і нагадуватиме комплексну контрольну - УЦОЯО

Державна підсумкова атестація (ДПА) для учнів 4-х класів шкіл проходитиме у мовно-літературній і математичній освітніх галузях і нагадуватиме комплексну контрольну роботу, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Якщо говорити про ДПА-4, то її масове впровадження можливе вже з 2027 року, одна рішення про це має бути прийняте після врахування багатьох чинників, передусім війни", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що у межах ДПА проводитимуть оцінювання навчальних досягнень учнівства 4-х класів у мовно-літературній і математичній освітніх галузях, де мовно-літературна галузь охоплюватиме шкільні предмети "Українська мова" та "Читання". 

В Центрі зауважили, що завдання ДПА матимуть виразно компетентнісний характер, цим самим відповідаючи сутності державного стандарту початкової освіти. 

"Завдання з мовно-літературної освітньої галузі передбачатимуть роботу, зосереджену навколо цікавих текстів. Тут учні й учениці матимуть змогу показати, як добре вони розуміють прочитаний текст і чи можуть створити власне невелике повідомлення — структуроване й грамотне. Крім цього, учнівству пропонуватимуть завдання на слухання й говоріння. Ці завдання стосуватимуться різноманітних життєвих ситуацій", - розповіли у відомстві.

Щодо завдань з математики, то учням пропонуватимуть показати свої математичні вміння, розмірковуючи над типовими буденними ситуаціями, наприклад, придбання речей чи продуктів, приготування страв, вимірювання певних об’єктів, прогнозування результатів. 

Повідомляється, що усі четвертокласники будуть проходити ДПА у своїй школі, у своєму класі, разом зі своїм учителем.

"Жодних переміщень дітей між закладами не передбачено, адже учнівство 4-х класів — це та вікова категорія дітей, яким критично важливо працювати в знайомих умовах, щоб показати свої фактичні знання", - наголосили в УЦОЯО.

Крім того, зазначається, що четвертокласники проходитимуть оцінювання не на комп'ютерах, а у звичному для себе режимі.

В Центрі оцінювання відзначили, що для учнівства 4-х класів оцінювання мало відрізнятиметься від тієї ДПА, що проводилася до 2020 року в усіх школах України, і по суті це буде комплексна контрольна робота з цікавими завданнями. 

"Відмінність для вчителів полягатиме в тому, що замість потреби розробляти завдання для ДПА, аналізувати результати, потрібно буде використати матеріали й інструкції, розроблені УЦОЯО, а після проведення оцінювання увести результати учнівства в спеціальні форми", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, елемент зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на рівні ДПА-4 виявляють у такому: усі завдання розробляє УЦОЯО й централізовано надає школам; усі процедури в межах ДПА проводять в школах за одними й тими ж інструкціями, які надає Український центр; усі результати учнів після перевірки робіт, яку проводить сам учитель, збирають в одну централізовану базу даних; усі учні, їхнє батьківство та вчительство отримують зворотний зв’язок після аналізу зібраних даних. 

Як повідомлялося, згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1152 від 15 серпня, затверджено план заходів щодо апробації моделі проведення державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, у формі зовнішнього незалежного оцінювання та її подальшого впровадження. Документом передбачено у 2026 році провести апробацію моделі ДПА у формі ЗНО в початковій школі, а з 2027-го року розпочати проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі.

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пізніше повідомив, що на 2026 рік запланована пілотування ДПА для 4-х класів (10 тис. учнів), початок розроблення та апробації інструментів для ДПА 9-х класів (українська мова та математика); на 2027 рік - впровадження ДПА для усіх 4-х класів, пілотування ДПА для 9-х (10 тис. учнів). Він також заявив, що ДПА у 4-му класі буде виключно моніторинговим дослідженням і ні на що не впливатиме.

В Українському центрі оцінювання якості освіти заявляють, що з 2028 року планується запуск ДПА для 9-х класів із двох галузей, а з 2029 року - повноцінний запуск цілісної системи.

 

