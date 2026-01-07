Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

Пік негоди очікується 8-9 січня, тому в Київській області комунальні служби перебувають у стані підвищеної готовності та працюють в посиленому режимі, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"За прогнозами синоптиків, пік негоди очікується 8-9 січня, тому завчасно готуємо ресурси та резерви. Пріоритет - безпека людей, проїзд до об’єктів критичної інфраструктури та стабільна життєдіяльність Київщини", - написав він у телеграмі.

Глава ОВА зазначив, що на Київщині триває ліквідація наслідків негоди.

"Розчищаємо дороги, проводимо підсипку від ожеледиці. Усі служби працюють у посиленому режимі, залучена необхідна кількість техніки та персоналу. Водночас, область перебуває у стані підвищеної готовності", - пише він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів доручив відповідним відомствам забезпечити повну готовність до значного погіршення погодних умов через циклон, щоб мінімізувати наслідки негоди.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8485