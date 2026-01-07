Інтерфакс-Україна
Події
22:05 07.01.2026

Пік негоди 8-9 січня: служби Київщини у стані підвищеної готовності

1 хв читати

Пік негоди очікується 8-9 січня, тому в Київській області комунальні служби перебувають у стані підвищеної готовності та працюють в посиленому режимі, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"За прогнозами синоптиків, пік негоди очікується 8-9 січня, тому завчасно готуємо ресурси та резерви. Пріоритет - безпека людей, проїзд до об’єктів критичної інфраструктури та стабільна життєдіяльність Київщини", - написав він у телеграмі.

Глава ОВА зазначив, що на Київщині триває ліквідація наслідків негоди.

"Розчищаємо дороги, проводимо підсипку від ожеледиці. Усі служби працюють у посиленому режимі, залучена необхідна кількість техніки та персоналу. Водночас, область перебуває у стані підвищеної готовності", - пише він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів доручив відповідним відомствам забезпечити повну готовність до значного погіршення погодних умов через циклон, щоб мінімізувати наслідки негоди.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8485

Теги: #київська #негода #готовність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:37 07.01.2026
Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

13:36 07.01.2026
Укргідрометцентр попереджає про сильний сніг, хуртовини та ожеледицю 8 січня

Укргідрометцентр попереджає про сильний сніг, хуртовини та ожеледицю 8 січня

08:55 03.01.2026
Через ворожу атаку на Київщині зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури

Через ворожу атаку на Київщині зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури

21:48 31.12.2025
Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

01:49 31.12.2025
Багатоповерхівка у Білій Церкві пошкоджена внаслідок атаки ворожих БпЛА - КОВА

Багатоповерхівка у Білій Церкві пошкоджена внаслідок атаки ворожих БпЛА - КОВА

08:59 29.12.2025
Понад 12 тисяч споживачів залишилися без електропостачання на Тернопільщині через негоду

Понад 12 тисяч споживачів залишилися без електропостачання на Тернопільщині через негоду

02:47 29.12.2025
Одна людина загинула, ще 13 постраждали в ДТП за участі маршрутки на трасі Київ–Харків на Київщині

Одна людина загинула, ще 13 постраждали в ДТП за участі маршрутки на трасі Київ–Харків на Київщині

10:51 28.12.2025
У Києві відновлюють електропостачання, у Київській області – 19 тис., у Чернігівській – 20 тис. домогосподарств без світла – Міненерго

У Києві відновлюють електропостачання, у Київській області – 19 тис., у Чернігівській – 20 тис. домогосподарств без світла – Міненерго

20:43 27.12.2025
Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок масованих ракетно-дронових атак у Київській області – Нацполіція

Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок масованих ракетно-дронових атак у Київській області – Нацполіція

06:58 27.12.2025
Ворог завдав удару по обʼєктах критичної інфраструктури Київщини

Ворог завдав удару по обʼєктах критичної інфраструктури Київщини

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" перевела всі потяги в Дніпропетровській та Запорізькій області на резервну теплотягу

На Дніпропетровщині закликали запасатися водою, а в Запоріжжі очікують відновлення водопостачання

На Дніпропетровщині застосували аварійні відключення е/е через ворожу атаку

Ворожі БпЛА вдарили по Запоріжжю, в місті перебої зі світлом та водопостачанням

Рух на трасі Київ-Чоп зі сторони Рівного ускладнений через ДТП - поліція

Верховний суд Швеції поставив крапку в справі пов’язаних із Коломойським компаній проти "Укрнафти" на $6 млрд

Україна відреагувала на звернення щодо полоненого громадянина Гани та запросила главу МЗС країни до Києва

ЦВК напрацювала пропозиції щодо законодавчого врегулювання повоєнних виборів

Сіярто заявив про ризик конфронтації Європи з РФ після паризького саміту Коаліції охочих

JYSK готується відкрити магазини у столиці та Кременчуці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА