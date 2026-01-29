Інтерфакс-Україна
09:52 29.01.2026

Петиція до Кабміну про скасування зняття аліментів з бойових виплат військових набрала лише 50 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом скасувати зняття аліментів з бойових виплат військових не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 28 жовтня і станом на 29 січня вона набрала лише 53 голоси із 25 тис. необхідних.

"Після стягнення аліментів військовослужбовець, який знаходиться на фронті отримує лише близько 30 000 гривень всього. Такі відрахування є несправедливими, оскільки сидіти в окопі ніхто не хоче, то ж знімати такі кошти є порушенням моральних та етичних норм", - йшлося в тексті петиції.

У зв'язку з чим, авторка петиції просила скасувати урядове рішення та заборонити стягнення аліментів з додаткової винагороди військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях і проводити відрахування виключно із грошового забезпечення.

Як повідомлялося, в листопаді 2022 року Кабінет міністрів передбачив можливість утримання аліментів із додаткової винагороди, яка виплачується військовослужбовцям на період дії воєнного стану.

