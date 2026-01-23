Свириденко на петицію: передбачені на 2026р заходи створюються передумови досягнення базової зарплати лікарів до 35 тис. грн

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що збільшення капітаційної ставки та тарифу з надання екстреної медичної допомоги створюються передумови досягнення рівня базової заробітної плати для лікарів екстреної та первинної медичної допомоги до 35 тис. грн.

"Заходи, передбачені програмою медичних гарантій на 2026 рік, спрямовані на підвищення тарифів за окремими пакетами медичних послуг, формують для закладів охорони здоров’я додатковий і прогнозований фінансовий ресурс, який може бути використаний, зокрема, для підвищення базового рівня оплати праці медичних працівників. Для лікарів екстреної та первинної медичної допомоги за рахунок збільшення капітаційної ставки та тарифу з надання екстреної медичної допомоги створюються передумови досягнення рівня базової заробітної плати до 35 тис. грн", - йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Зазначається, що у 2023 році постановою уряду встановлено мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, а також залежно від території, на якій надається медична допомога, зокрема від 13,5 тис. грн до 28 тис. грн.

Також вказано, що на 2026 рік Порядком державних гарантій медичного обслуговування передбачено: збільшення капітаційної ставки з надання первинної медичної допомоги, яка становить 1 007,3 грн, та збільшення тарифу на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги; отримання закладами первинної медичної допомоги, які працюють у територіальних громадах із низькою щільністю населення (наприклад, сільські чи віддалені райони), додаткового фінансування — встановлено коригувальний коефіцієнт 1,2 до базової капітаційної ставки; незастосовування понижувальних коефіцієнтів (звернень і вартості декларацій), які були доцільними у тилових районах у мирний час, до закладів охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги, що працюють у зонах активних або можливих бойових дій; збільшення капітаційної ставки до 375 гривень на рік на одну особу для надавачів екстреної медичної допомоги; мотиваційні доплати для центрів екстреної медичної допомоги, що надають медичні послуги, в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій та територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, залежно від категорії працівників, а саме: 12 000 грн — для лікарів (крім лікарів-інтернів); 6 557,38 грн — для середнього медичного персоналу; 2 500 грн — для молодшого медичного персоналу; 4 098,36 грн — для водіїв.

Крім того, у 2026 році передбачено оновлення тарифів у сфері кардіохірургії, зокрема на коронарне шунтування, а також посилення державної підтримки дитячої кардіохірургії, спрямування додаткових ресурсів на лікування важких поранень, реабілітацію після травм, інсультів, інфарктів і розвиток стаціонарної психіатричної допомоги.

Як повідомлялося, 5 січня петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити заробітні плати для медичних сестер до 25 тис. грн та для лікарів до 30 тис. грн набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

У жовтні 2025 року урядовим рішенням унормовано, що для збільшення фонду заробітної плати щомісяця за кожного працюючого лікаря медзаклад на території активних бойових дій отримуватиме додатково 12 тис. грн, а за медичних сестер, інших середніх та молодших медичних працівників — додатково 9 тис. Грн. Згідно з розрахунками заробітна платня у зонах активний бойових дій становитиме для лікарів — 40 тис. грн, для медичних сестер та інших середніх медичних працівників — 27 тис. грн, для молодших медичних працівників — 18 тис. грн. При цьому в зонах можливих бойових дій модельований рівень оплати становитиме для лікарів - 28 тис. грн, для медичних сестер та інших середніх медичних працівників —18 тис. грн.