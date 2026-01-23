Інтерфакс-Україна
Події
11:25 23.01.2026

Свириденко і Сибіга обговорили з дипломатичним корпусом мобілізацію додаткової енергетичної та військової допомоги для України

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та прем’єр-міністр Юлія Свириденко провели координаційну нараду з послами та консулами України.

"Головним пріоритетом є мобілізація додаткової енергетичної та військової допомоги для України, щоб вона змогла витримати цю зиму", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив, що через масові російські атаки на українську цивільну інфраструктуру, які мають всі ознаки геноциду, ситуація є критичною. За даними спецслужб, росіяни готують нові атаки. По всій країні діють аварійні відключення електроенергії. У деяких регіонах люди вже до двох днів залишаються без електрики, опалення та води.

"Тому дипломатичний корпус України мобілізує всю можливу міжнародну підтримку – від урядів і міжнародних організацій до громадянського суспільства. Щоб мобілізувати підтримку приватних громадян і громадянського суспільства по всьому світу, ми розпочали кампанію зі збору коштів WarmthForUkraine", - наголосив Сибіга.

Крім того, дипломатичний корпус працює над військовою допомогою, насамперед над системами протиповітряної оборони та ракетами, щоб захистити українське небо від російського терору.

