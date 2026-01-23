УЧХ передав генератор Харківському авіаційному інституту

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Червоний Хрест (УЧХ) передав дизельний генератор потужністю 125 кВт Національному аерокосмічному університету "Харківський авіаційний інститут".

“Завдяки цьому понад 1 000 студентів і працівників університету зможуть продовжувати навчання та роботу в теплих і безпечних умовах, а навчальний процес залишатиметься безперервним”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Обладнання забезпечить резервне електроживлення для роботи котелень, що дозволить під час перебоїв з електропостачанням підтримувати опалення навчальних корпусів, а також гуртожитків, де живуть внутрішньо переміщені особи.