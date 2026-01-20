Інтерфакс-Україна
Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує підтримувати жителів Києва в умовах морозів і перебоїв з електропостачанням після російських повітряних атак.

"Волонтери працюють у теплопунктах, де люди можуть зігрітися, підзарядити пристрої та отримати необхідну допомогу. Один із таких пунктів діє в Оболонському районі — за підтримкою сюди вже звернулися близько 100 людей", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери координують свою діяльність з ДСНС України та місцевою владою.

 

Теги: #київ #тчху #теплопункт #учх

