У Києві презентували книгу "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна" про діяльність української воєнної розвідки

У Києві відбулася презентація першої масштабної документальної книги про роботу Головного управління розвідки Міністерства оборони України — "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна" авторства Максима Бутченка.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", презентація відбулася у вівторок ввечері у книгарні "Сенс". Модерував зустріч письменник Андрій Кокотюха. В ході презентації говорили не лише про книгу, а й про те, як ухвалювалися рішення в критичні моменти війни.

Це перше масштабне нонфікшн-видання про роботу української воєнної розвідки зсередини. Передмову до книги написав вже колишній начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Як зазначив автор Максим Бутченко під час презентації, він працював над книгою, що зібрала історії розвідників, два роки.

Книга розповідає про людей і рішення, що впливали на хід війни: спецоперації в тилу ворога, оборону Києва, бої за Гостомель, морські дрони, удари на тисячі кілометрів і роботу розвідки на тимчасово окупованих територіях. У книзі — живі свідчення чинних і колишніх розвідників. Більшість із них не можуть назвати свої імена.

Представник ГУР Андрій Юсов подякував Бутченко за пророблену роботу, особливо наголосивши на тому, як важко спілкуватися із розвідниками.

"Для підрозділу стратегічних комунікацій це цікавий успішний проєкт, і честь бути дотичним до реалізації такої книги", - сказав Юсов.

Він наголосив, що такі історії та видання допомагають розповідати світові про українську боротьбу, її Героїв та творити нові наративи і документувати історію. Юсов зазначив, що готується англомовна версія книги та анонсував нові проєкти.

Максим Бутченко (нар. 26 вересня 1977 року, м. Ровеньки Луганської області) — український журналіст, письменник, аналітик. Працював у виданнях "Кореспондент", "Фокус", "Новий час" ("НВ"). Автор кількох художніх і документальних книг, зокрема романів "Художник війни", "Куркуль", "Петлюра. Боротьба". Його тексти перекладалися англійською, нідерландською, чеською мовами.