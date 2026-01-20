Інтерфакс-Україна
Події
22:37 20.01.2026

У Києві презентували книгу "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна" про діяльність української воєнної розвідки

2 хв читати

У Києві відбулася презентація першої масштабної документальної книги про роботу Головного управління розвідки Міністерства оборони України — "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна" авторства Максима Бутченка.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", презентація відбулася у вівторок ввечері у книгарні "Сенс". Модерував зустріч письменник Андрій Кокотюха. В ході презентації говорили не лише про книгу, а й про те, як ухвалювалися рішення в критичні моменти війни.

Це перше масштабне нонфікшн-видання про роботу української воєнної розвідки зсередини. Передмову до книги написав вже колишній начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Як зазначив автор Максим Бутченко під час презентації, він працював над книгою, що зібрала історії розвідників, два роки.

Книга розповідає про людей і рішення, що впливали на хід війни: спецоперації в тилу ворога, оборону Києва, бої за Гостомель, морські дрони, удари на тисячі кілометрів і роботу розвідки на тимчасово окупованих територіях. У книзі — живі свідчення чинних і колишніх розвідників. Більшість із них не можуть назвати свої імена.

Представник ГУР Андрій Юсов подякував Бутченко за пророблену роботу, особливо наголосивши на тому, як важко спілкуватися із розвідниками.

"Для підрозділу стратегічних комунікацій це цікавий успішний проєкт, і честь бути дотичним до реалізації такої книги", - сказав Юсов.

Він наголосив, що такі історії та видання допомагають розповідати світові про українську боротьбу, її Героїв та творити нові наративи і документувати історію. Юсов зазначив, що готується англомовна версія книги та анонсував нові проєкти.

Максим Бутченко (нар. 26 вересня 1977 року, м. Ровеньки Луганської області) — український журналіст, письменник, аналітик. Працював у виданнях "Кореспондент", "Фокус", "Новий час" ("НВ"). Автор кількох художніх і документальних книг, зокрема романів "Художник війни", "Куркуль", "Петлюра. Боротьба". Його тексти перекладалися англійською, нідерландською, чеською мовами.

Теги: #презентація #розвідка #книга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:09 18.01.2026
Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

17:57 18.01.2026
У соцмережах поширюється спотворена інформація про нібито сюжет французького телеканалу з дискредитацією діяльністі української розвідки та спецслужб - джерела

У соцмережах поширюється спотворена інформація про нібито сюжет французького телеканалу з дискредитацією діяльністі української розвідки та спецслужб - джерела

18:38 01.01.2026
Умєров в Анкарі зустрічався з головою Національної розвідувальної організації

Умєров в Анкарі зустрічався з головою Національної розвідувальної організації

03:33 21.12.2025
Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

12:07 18.12.2025
Російська розвідка намагається залякати бельгійських політиків через заморожені активи – ЗМІ

Російська розвідка намагається залякати бельгійських політиків через заморожені активи – ЗМІ

22:02 15.12.2025
У Києві відбулася презентація документального фільму про спецоперацію ГУР з повернення українських жінок та дітей із Сирії

У Києві відбулася презентація документального фільму про спецоперацію ГУР з повернення українських жінок та дітей із Сирії

21:22 13.12.2025
Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

00:58 11.12.2025
Данська військова розвідка вперше назвала США потенційним ризиком для безпеки країни — ЗМІ

Данська військова розвідка вперше назвала США потенційним ризиком для безпеки країни — ЗМІ

13:22 10.12.2025
РФ терміново активізує роботу в Придністровському регіоні Молдови - джерела

РФ терміново активізує роботу в Придністровському регіоні Молдови - джерела

22:33 18.11.2025
Розвідка підтверджує 62 випадки, коли українські полонені перейшли на сторону противника – генерал Усов

Розвідка підтверджує 62 випадки, коли українські полонені перейшли на сторону противника – генерал Усов

ВАЖЛИВЕ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

ОСТАННЄ

Трамп поскаржився, що Україна й РФ почергово виявляються не готові завершити війну

Сили оборони відбили з початку доби 102 ворожі атаки - Генштаб

Україна веде переговори з інвесторами в США щодо проєктів, дотичних до військових технологій - Качка

Водопостачання в Києві відновлено, теплопостачання – не повністю – Шмигаль

Свириденко: Нідерланди надають додаткову допомогу у EUR23 млн на підтримку енергетики України

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

Буданов про мирний процес: Ми рухаємося; стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав

Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

Українська Fire Point розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ у партнерстві із EDGE - СТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА