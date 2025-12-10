РФ терміново активізує роботу в Придністровському регіоні Молдови - джерела

РФ терміново активізує роботу в Придністровському регіоні Молдови — так званій ПМР, щоб відволікти ресурси України на зростання загрози від російського анклаву.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у воєнній розвідці, зокрема, на території так званої ПМР посилено мобілізаційні заходи ― до військових формувань квазіутворення викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння.

Також у Придністров’ї вже розгорнули виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів.

Активні заходи, які реалізує Кремль, спрямовані на посилення російської присутності у Придністров’ї, яку Москва використовує для дестабілізації ситуації в Молдові та створенні точки напруги на кордоні з українськими південними областями ― ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає.

"Для реалізації своїх намірів москва перекидає у Придністров’я агентів спецслужб, на яких лежить завдання посилити кризові явища, сіяти хаос шляхом інформаційних операцій, вчиняти провокації, проводити диверсійну роботу. Після припинення постачань від "ґазпрому" на початку 2025 року залежне від російського газу Придністров’я врятувала від колапсу влада Молдови ― критично важливий енергоресурс у так звану ПМР продає "Молдовагаз", - зазначив співрозмовник агентства.

Наведений нині фокус уваги кремля на Придністров’ї знаменує початок гібридної операції РФ, пов’язаної із проведенням так званих "виборів президента ПМР" у 2026 році.

За словами співрозмовника, операція РФ має за мету, зокрема, "знову присадити Тирасполь на голку безкоштовного російську газу, підняти імідж проросійських ватажків, приховано наростити військовий контингент Росії у Придністров’ї, щоб у потрібний кремлю момент всі накопичені сили й ресурси були готові до військової ескалації".