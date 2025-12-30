Інтерфакс-Україна
Події
16:36 30.12.2025

Оборонна група EDGE з ОАЕ може купити 30% українського виробника БпЛА та ракет Fire Point – ЗМІ

Оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду Об'єднаних Арабських Еміратів, має намір купити 30% частку української defense-tech компанії Fire Point, що виробляє однойменні дрони FP-1 і FP-2 та ракети "Фламінго", повідомляють BBC News Україна у вівторок із посиланням на конфіденційні джерела у компанії, обізнані з деталями угоди.

Зазначається, що сума угоди становить близько $760 млн, тоді як загалом українського виробника зброї оцінили у $2,5 млрд.

За даними видання, Fire Point вже подала потрібні документи до Антимонопольного комітету України.

В той же час офіційна інформація щодо цієї можливої угоди наразі відсутня.

Восени цього року компанія Fire Point, яка є одним з найбільших постачальників БПЛА для сил оборони, на тлі повідомлень про розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) значно збільшила свою публічність. Серед іншого, наприкінці листопада відбувся захід "Великий діалог з компанією Fire Point", на якому було повідомлено, що компанію заснували в 2022 році Денис Штілерман і Єгор Скалига, а пізніше до них приєдналася Ірина Терех.

За словами Штілермана, бізнесмен Тімур Міндіч, який фігурує у справі щодо корупції в енергетиці, претендував на половину акцій Fire Point, але йому було відмовлено, бо він пропонував недостатньо грошей.

Оборонну групу EDGE, згідно з інформацією на її сайті, було створено у 2019 році зі штаб-квартирою в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Об'єднує понад 35 організацій з шести основних кластерів: платформи та системи, ракети та озброєння, космічні та кібертехнології, комерційний напрям (EDGE Commercial), технології та інновації, а також національна безпека.

