15:32 24.01.2026

Орбан чинить злочин проти Угорщини та закарпатських угорців, блокуючи вступ України до ЄС – Сибіга

Орбан чинить злочин проти Угорщини та закарпатських угорців, блокуючи вступ України до ЄС – Сибіга
Блокування вступу України до Європейського союзу робить українських угорців заручниками геополітичних авантюр, а пособництво прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана російській стороні вчергове ставить Угорщину на неправильний бік історії, чого угорський народ не заслуговує, зазначає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Коли Віктор Орбан каже, що не пустить Україну в ЄС найближчі 100 років, то насправді він каже це, перш за все, не державі Україна, а закарпатським угорцям. Це схоже на обмовку по Фрейду — з відсилкою до трагічної для угорців мирної угоди, укладеної понад 100 років тому (Тріанонська угода 1920 року – ІФ-У). Вершина цинізму… Віктору Орбану та його команді начхати на добробут та безпеку українських угорців. Орбан просто хоче й надалі тримати їх заручниками своїх геополітичних авантюр та відмивати гроші через різні схеми та фонди за кордоном", - написав Сибіга в соцмережі Х у суботу.

Він висловив переконання, що блокуючи вступ України до ЄС, Орбан вчиняє ще один злочин проти угорського народу та Угорщини. "Очевидно, що ЄС - це простір миру. Його було створено після Другої світової війни, щоб попередити нову війну. Вступ України до ЄС наблизить мир, гарантуватиме безпеку та добробут всій Європі та всьому угорському народу. Але цього не хоче Путін. Він хоче затягувати війну. Блокуючи вступ України до ЄС, Орбан виконує забаганку Путіна, і одночасно блокує відновлення миру в Європі та робить Угорщину спільником кремплівського режиму", - наголосив голова МЗС України.

Сибіга порівняв дії Орбана з діями вже навіть не регента Угорського королівства у 1920-44рр Міклоша Горті, а прем'єра Угорщини у 1944-45рр Ференца Салаші, який скинув режим Горті і встановив у країні диктатуру.

"Угорщина та угорський народ цього не заслуговують. Угорщина не заслуговує знову опинитися на неправильному боці історії, як спільник новітньої нелюдської ідеології у формі путінського режиму. Угорський народ - це народ гідності та свободи. Народ Ференца Ракоці ІІ, Шандора Петефі та Імре Надя, а не Орбана", - наголосив голова українського зовнішньополітичного відомства.

Сибіга також відповів на звинувачення з боку свого угорського колеги Петера Сіярто щодо нібито втручання України у заплановані в Угорщині вибори, заявивши: "вам не варто боятися України - вам слід боятися угорського народу, якому набридла ваша брехня, клептократія і ненависть".

Пост голови МЗС написаний як відповідь на пост Сіярто, який написав раніше в Х: "Ви почали втручатися в наші вибори. Ми знаємо, що ви хочете уряд, який би сказав "так" Брюсселю і був готовий втягнути Угорщину у вашу війну. Але ми не дозволимо цього! Суверенний угорський уряд і надалі захищатиме країну та її народ від вашої війни!".

Теги: #орбан #сибіга

