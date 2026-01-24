Інтерфакс-Україна
24.01.2026

Віцепрем’єр Кулеба: 447 генераторів надійдуть з ЄС до України протягом тижня, 2 з них великої потужності

Передача Європейським союзом Україні 447 генераторів для громад по всій країні є важливою підтримкою для безперебійної роботи шкіл, лікарень, соціальних закладів, укриттів і пунктів обігріву, а також котелень, водозаборів, очисних споруд і артезіанських свердловин, зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Йдеться про 445 генераторів малої потужності та 2 генератори великої потужності. Загальна вартість допомоги – 3.7 млн євро. Очікуємо надходження в Україну вже протягом тижня", - написав Кулеба в Телеграм у суботу.

За його словами, генератори забезпечать потреби критичної інфраструктури столиці, також допомогу отримають Київська, Донецька, Запорізька, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Одеська, Сумська та Миколаївська області.

Поставка здійснюється через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії (ERCC) з резервів rescEU у співпраці з Червоним Хрестом України, додав Кулеба.

Як повідомлялося, прискорення допомоги енергосектору України стало ключовою темою Координаційної зустрічі групи G7+ з питань енергетичної підтримки України 23 січня.

Франція, зокрема, заявила про передачу понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт, Європейський Союз – 447 генераторів, Литва – 90, і Японія – 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 трансформаторів і двох когенераційних установок.

Своєю чергою Німеччина передасть Україні EUR60 млн підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів.

У межах фінансової допомоги Італія заявила про надання EUR10 млн до Фонду підтримки енергетики України та ще додаткові EUR50 млн, які закладені в бюджет на 2026 рік, Велика Британія – майже EUR23 млн до Фонду і США – понад $400 млн на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї зими.

