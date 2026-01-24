Інтерфакс-Україна
12:49 24.01.2026

В "Євросолідарності" розцінили атаку РФ на київську фабрику Roshen як неготовність агресора до миру

Фото: https://eurosolidarity.org

Загибла під час російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч на суботу була працівницею кондитерського цеху фабрики Roshen, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" з посиланням на співголову однойменної парламентської фракції Ірину Геращенко.

"Від прямого попадання шахеда було пошкоджень виробничі цехи кондитерської фабрики "Рошен", яка є одним з найбільших платників податків Києва, а також є одним з головних благодійників в Україні. На жаль, через атаку є не лише пошкодження цехів. Загинула жінка, яка працювала в кондитерському цеху. Є багато поранених, вони зараз в лікарні", - повідомила Геращенко не уточнивши кількості постраждалих.

Вона зазначила, що рід час атаки постраждали житлові квартали і будинки, також завдано ударів по підприємствам, "які виробляють продукцію повсякденного споживання і не мають жодного відношення до оборонного сектору".

"Росія чинить геноцид проти цивільного населення і має бути покарана. Наша задача – притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини. Сьогодні весь світ знову став свідком "мирного плану" Путіна. Москва не готова до миру. Ми закликаємо посилити стації проти держави-агресора", - додала Геращенко.

Раніше повідомлялося, що одна жінка загинула і двоє людей постраждали внаслідок влучання у виробничу будівлю компанії Roshen в Голосієвському районі Києва під час ракетно-дронової атаки російських окупантів по Києву в ніч на суботу. Усього в Києві одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко опублікував фото пошкодженої під час нічної атаки виробничої будівлі фабрики Roshen в Києві, яка виходить фасадом на вулицю. В одному з корпусів фабрики зруйнований верхній поверх, в інших вибиті вікна. Будівля, яка зазнала руйнувань – сусідня з корпусом, на даху якого змонтований логотип компанії.

Корпорація Roshen у 2025 році посідає 27 місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів у різних регіонах країни. Перший відкрився у 2009 році у Києві.

Згідно даних сервісу Opendatabot, у 2023 році ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" отримала 11,387 млн грн чистого прибутку прти 984 тис. грн чистого збитку роком раніше, виручка підприємства більшилася з 903,19 млн грн до 1,272 млрд грн.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син п'ятого президента України (2014-2019), нині народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Олексій Порошенко.

