"Євросолідарність" передала ГО "Справа громад" кошти на закупівлю майже півтисячі FPV-дронів на оптоволокні

Фото: https://eurosolidarity.org/

Партія "Європейська солідарність" передала громадській організації "Справа громад" 12 млн грн на закупівлю майже півтисячі FPV-дронів на оптоволокні, а також бліндажників для військових, повідомляється на сайті політсили.

"Дуже багато наших партійців служить по всій країні з 2014-го року, і ми намагаємося, щоб до кожного з них дійшла допомога. Найкраще це робити через "Справу громад". Це ті люди, які закупають за найкращими цінами і передають у найшвидший термін. Сьогодні ми передали для потреб Сил оборони 12 мільйонів гривень для закупівлі дронів", - повідомив керівник Центрального секретаріату партії, народний депутат України Максим Саврасов.

Повідомляється, що волонтери "Справи громад", які від початку повномасштабного вторгнення системно постачають у війська допомогу, вже купили партію дронів і готують їх до відправки на передову.

"У найближчі дні ми прозвітуємо, що ми передали ці FPV-шки, щоб вони якнайшвидше потрапили до наших воїнів на фронт", - сказала голова правління "Справи громад" Антоніна Бузіло.