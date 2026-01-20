Інтерфакс-Україна
Події
15:35 20.01.2026

"Євросолідарність" передала ГО "Справа громад" кошти на закупівлю майже півтисячі FPV-дронів на оптоволокні

1 хв читати
"Євросолідарність" передала ГО "Справа громад" кошти на закупівлю майже півтисячі FPV-дронів на оптоволокні
Фото: https://eurosolidarity.org/

Партія "Європейська солідарність" передала громадській організації "Справа громад" 12 млн грн на закупівлю майже півтисячі FPV-дронів на оптоволокні, а також бліндажників для військових, повідомляється на сайті політсили.

"Дуже багато наших партійців служить по всій країні з 2014-го року, і ми намагаємося, щоб до кожного з них дійшла допомога. Найкраще це робити через "Справу громад". Це ті люди, які закупають за найкращими цінами і передають у найшвидший термін. Сьогодні ми передали для потреб Сил оборони 12 мільйонів гривень для закупівлі дронів", - повідомив керівник Центрального секретаріату партії, народний депутат України Максим Саврасов.

Повідомляється, що волонтери "Справи громад", які від початку повномасштабного вторгнення системно постачають у війська допомогу, вже купили партію дронів і готують їх до відправки на передову.

"У найближчі дні ми прозвітуємо, що ми передали ці FPV-шки, щоб вони якнайшвидше потрапили до наших воїнів на фронт", - сказала голова правління "Справи громад" Антоніна Бузіло.

 

Теги: #fpv_дрони #справа_громад #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:54 19.01.2026
"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

11:31 17.01.2026
Порошенко передав допомогу військовим на Сумщині

Порошенко передав допомогу військовим на Сумщині

09:58 16.01.2026
Депутати Київради з "Євросолідарності" передають 300 газових пальників киянам та службам, які ліквідовують наслідки обстрілів

Депутати Київради з "Євросолідарності" передають 300 газових пальників киянам та службам, які ліквідовують наслідки обстрілів

18:44 15.01.2026
Бюджетна комісія Київради не підтримала рішення про фіндопомогу киянам та комунальникам, заявяють у "Євросолідарності"

Бюджетна комісія Київради не підтримала рішення про фіндопомогу киянам та комунальникам, заявяють у "Євросолідарності"

12:16 14.01.2026
Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

14:00 13.01.2026
Порошенко закликав Раду спрямувати бюджетні кошти на оборону

Порошенко закликав Раду спрямувати бюджетні кошти на оборону

20:42 12.01.2026
У Київраді готують рішення для стабілізації систем життєзабезпечення після обстрілів

У Київраді готують рішення для стабілізації систем життєзабезпечення після обстрілів

19:06 09.01.2026
"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

11:24 05.01.2026
Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу

Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу

17:35 29.12.2025
"Євросолідарність" ініціює спецзасідання Ради щодо переговорів у США і просить запросити на неї Зеленського

"Євросолідарність" ініціює спецзасідання Ради щодо переговорів у США і просить запросити на неї Зеленського

ВАЖЛИВЕ

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

Зеленський: Я звертався до лідерів Європи з пропозицією створити об'єднані збройні сили, поки ніхто не зробив кроку назустріч цій ідеї

ОСТАННЄ

Кличко: В Києві без тепла лишаються близько 4 000 будинків

Права підозрюваного у підриві "Північних потоків" Кузнєцова суттєво порушуються в Німеччині – омбудсмен

Київ отримає від Німеччини дві когенераційні установки — Кличко

McDonald's рекомендує перевіряти актуальній статус роботи закладів у період знеструмлень

Україна готова до приватизації чверті "Енергоатому" - Соболєв

Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА