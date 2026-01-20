До МЗС України викликано главу місії МКЧХ в Україні Хуана-Педро Шерера

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

До Міністерства закордонних справ (МЗС) України викликали очільника місії Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Хуана-Педро Шерера для обговорення деяких некоректних публічних заяв керівництва комітету, за результатами зустрічі представники МКЧХ "визнали недоречність спроб прирівняння відповідальності" країни-агресора та країни, що захищається, та погодились "з необхідністю удосконалення комунікаційних підходів комітету в подальшому", повідомила пресслужба МЗС.

"20 січня на доручення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Міністерства закордонних справ України було викликано Главу Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Хуана-Педро Шерера з метою обговорення деяких некоректних публічних заяв керівництва комітету", - йдеться у повідомленні МЗС у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що під час зустрічі "українська сторона висловила глибоке розчарування заявою регіонального директора МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії від 14 січня 2026 року, в якій, фактично, зрівнюється відповідальність РФ як держави-агресора та України, що захищає себе і свій народ, за людські страждання".

Українська сторона наголосила, що, "на відміну від російського агресора, Україна завдає ударів виключно по законних військових об’єктах противника в межах реалізації свого невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН".

"У цьому контексті, будь-які спроби ототожнення, зрівнювання або проведення хибних паралелей між Україною та Росією є аморальними, помилковими та абсолютно неприйнятними", - наголосили в МЗС.

Зазначається, що "в Україні, натомість, очікують, що комітет буде більш наполегливим у своїх зусиллях, спрямованих на забезпечення безперебійного доступу до українських військовополонених та цивільних осіб, які незаконною утримуються РФ, а також відповідній публічній комунікації".

Зі свого боку представники МКЧХ "визнали недоречність таких спроб прирівняння відповідальності та погодились з необхідністю удосконалення комунікаційних підходів комітету в подальшому. Хуан-Педро Шерер також зазначив, що він та його колеги в Києві добре розуміють реальну гуманітарну ситуацію та на власному досвіді відчувають наслідки атак РФ".

"Сторони домовилися сприяти подальшому посиленню двостороннього діалогу, зокрема шляхом проведення візитів, з метою забезпечення глибшого розуміння стороною МКЧХ актуальної гуманітарної кризи в Україні, спричиненої атаками РФ, а також обговорили шляхи посилення зусиль МКЧХ з отримання доступу до українських військовополонених та утримуваних цивільних осіб", - повідомили в МЗС України.