МЗС закликає африканські уряди вжити рішучих заходів для зупинки російських програм з вербування молоді на війну проти України

Україна закликає всі африканські ЗМІ та уряди вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські програми, які заманюють молодь по всьому континенту у війну проти українського народу, наголосив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Незаконні зусилля Росії з вербування в Африці потрапляють у заголовки газет по всьому континенту, від Кенії до Ботсвани, і мають зворотний ефект для Москви. Те, що було розкрито досі, ймовірно, лише верхівка айсберга. Ми закликаємо всі африканські ЗМІ та уряди вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські програми, які заманюють молодь по всьому континенту у свою незаконну війну агресії проти України", - написав він у соцмережі Х.

Речник зазначив також, що Росія різко збільшує стипендії для африканських студентів у наступному навчальному році.

"Напевно, ніхто не повинен бути настільки наївним, щоб вважати, що це стосується освіти", - додав Тихий.

У МЗС акцентують увагу, що для боротьби з вербувальною діяльністю, що здійснюється урядом Росії, необхідні системні контрзаходи, такі як офіційні попередження громадян щодо підвищення їхньої обізнаності, а також правові дії для розкриття та зриву програм вербування та притягнення винних до відповідальності.

7 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн зараз воюють проти України в російській армії.

Він зазначив, що Росія вербує громадян африканських країн різними методами.

Глава МЗС України закликав країни Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до російської армії.