Інтерфакс-Україна
Події
14:05 17.12.2025

МЗС закликає африканські уряди вжити рішучих заходів для зупинки російських програм з вербування молоді на війну проти України

2 хв читати
МЗС закликає африканські уряди вжити рішучих заходів для зупинки російських програм з вербування молоді на війну проти України

Україна закликає всі африканські ЗМІ та уряди вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські програми, які заманюють молодь по всьому континенту у війну проти українського народу, наголосив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Незаконні зусилля Росії з вербування в Африці потрапляють у заголовки газет по всьому континенту, від Кенії до Ботсвани, і мають зворотний ефект для Москви. Те, що було розкрито досі, ймовірно, лише верхівка айсберга. Ми закликаємо всі африканські ЗМІ та уряди вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські програми, які заманюють молодь по всьому континенту у свою незаконну війну агресії проти України", - написав він у соцмережі Х.

Речник зазначив також, що Росія різко збільшує стипендії для африканських студентів у наступному навчальному році.

"Напевно, ніхто не повинен бути настільки наївним, щоб вважати, що це стосується освіти", - додав Тихий.

У МЗС акцентують увагу, що для боротьби з вербувальною діяльністю, що здійснюється урядом Росії, необхідні системні контрзаходи, такі як офіційні попередження громадян щодо підвищення їхньої обізнаності, а також правові дії для розкриття та зриву програм вербування та притягнення винних до відповідальності.

7 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн зараз воюють проти України в російській армії.

Він зазначив, що Росія вербує громадян африканських країн різними методами.

Глава МЗС України закликав країни Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до російської армії.

Теги: #вербування #мзс_україни #африка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 10.12.2025
Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

16:20 02.12.2025
У МЗС України спростували звинувачення у причетності до атаки на судно у Чорному морі

У МЗС України спростували звинувачення у причетності до атаки на судно у Чорному морі

10:08 28.11.2025
Україна засуджує рішення IJF допустити російських дзюдоїстів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора

Україна засуджує рішення IJF допустити російських дзюдоїстів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора

13:03 26.11.2025
В Нідерландах скасували концерт пропутінської співачки Леонської – МЗС України

В Нідерландах скасували концерт пропутінської співачки Леонської – МЗС України

17:50 21.11.2025
Речник МЗС спростував інформацію щодо вербування корейців у Сеулі для служби в ЗСУ

Речник МЗС спростував інформацію щодо вербування корейців у Сеулі для служби в ЗСУ

16:35 17.11.2025
МЗС України "подякувало" грузинській владі за невведення санкцій проти РФ та допомогу в їх обході

МЗС України "подякувало" грузинській владі за невведення санкцій проти РФ та допомогу в їх обході

12:21 13.11.2025
МЗС на заяву Орбана: Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах? Ні, дякую

МЗС на заяву Орбана: Лекції про корупцію від політика, замішаного у корупційних скандалах? Ні, дякую

16:43 11.11.2025
ЦПД: Кремль використовує торговельно-гуманітарні контакти як прикриття для вербування громадян країн Глобального Півдня на війну проти України

ЦПД: Кремль використовує торговельно-гуманітарні контакти як прикриття для вербування громадян країн Глобального Півдня на війну проти України

14:42 07.11.2025
Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

10:09 31.10.2025
МЗС рекомендує громадянам України в Танзанії зберігати підвищену пильність у зв'язку із загостренням безпекової ситуації

МЗС рекомендує громадянам України в Танзанії зберігати підвищену пильність у зв'язку із загостренням безпекової ситуації

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

ОСТАННЄ

Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

Другий чоловік загинув за день на Херсонщині через атаку російського дрона

Продюсер Ясинський провів онлайн-конференцію щодо перегляду правил нацвідбору на "Євробачення", "Суспільне" надіслало лист

ДОТ вперше закупить ДНК-системи для ЗСУ

Процесуальні обов’язки Чернишову продовжено на два місяці

Колишній артист цирку отримав 8 років ув'язнення за передачу РФ даних щодо Сил оборони у Харкові

Велика Британія перекаже GBP2,5 млрд готівки від продажу "Челсі" до фонду України – ЗМІ

Чоловік загинув на Херсонщині через атаку російського БпЛА

Понад 55% українців проти участі у нацвідборі на "Євробачення" артистів, які в 2014-2022 рр. виступали в РФ

Представник України при ЄС Ченцов: Рішення саміту ЄС щодо репараційного кредиту Україні має стратегічне значення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА