13:03 26.11.2025

В Нідерландах скасували концерт пропутінської співачки Леонської – МЗС України

У Нідерландах скасували концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської, яка з початку повномасштабної війни неодноразово відвідувала Росію та виступала разом із пропутінськими музикантами, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Концерт мав відбутися 4 грудня 2025 в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндховені. Посольство звернулось до Muziekgebouw із проханням його скасувати. Наразі аналогічні концерти Леонської заплановані в 2026 році в Гронігені та Амстердамі – українські дипломати надіслали аналогічні звернення у відповідні концертні зали. Культура не має бути інструментом для пропаганди війни та відбілювання воєнних злочинів держави-агресора", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що скасування концерту вдалося досягнути завдяки спільним зусиллями посольства України в Нідерландах, представництва Українського Інститут в Нідерландах, української громади та почесного консула Карела Бургера Дірвенаю

