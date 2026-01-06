Інтерфакс-Україна
Події
22:00 06.01.2026

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Протоколи безпеки для України значною мірою завершені, йде фіналізація угоди про економічне процвітання, заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф.

"Ми вважаємо, що ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, які важливі для того, щоб народ України знав, що коли це закінчиться, це закінчиться назавжди. Але ми також вважаємо, що ми дуже, дуже близькі до завершення такої міцної угоди про процвітання, яку будь-яка країна коли-небудь бачила після подібних конфліктів", - сказав він після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі у вівторок.

Окремо спецпосланець зазначив, що президент рішуче підтримує протоколи безпеки.

"Ці протоколи безпеки мають на меті, по-перше, запобігти будь-яким атакам, будь-яким подальшим атакам по Україні, а по-друге, у разі будь-яких атак, вони мають на меті захист. І вони будуть виконувати обидві функції. Вони настільки сильні, як ніколи раніше. Усі присутні на цій сцені визнали це, як і майже всі країни, які сьогодні сиділи з нами за столом переговорів", - сказав він після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі у вівторок.

Віткофф запевнив, що президент Трамп "не відступає від своїх зобов'язань".

"Ми будемо підтримувати українців, допомагаючи їм досягти остаточного миру. Ми впевнені, що ми цього досягнемо", - запевнив спецпосланець.

Теги: #безпеки #гарантії #сша

