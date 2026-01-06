Президент Євроради після зустрічі Коаліції охочих: Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив про готовність взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режимом припинення вогню.

"Ми щойно провели продуктивну та важливу зустріч Коаліції охочих у Парижі, щоб посилити нашу підтримку України. Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режимом припинення вогню", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок увечері.

Кошта зазначив, що ЄС сприятиме зусиллям із забезпечення гарантій безпеки, необхідних Україні для укладення будь-якої угоди про довгостроковий мир.

А саме: Підтримка просування України на шляху до вступу до ЄС, що є ключовим елементом її майбутнього процвітання; Допомога у покритті фінансових потреб України на найближчі два роки за допомогою кредиту в розмірі 90 млрд євро, про який домовився Європейський Рада в грудні минулого року. Частина цих коштів буде спрямована на підтримку Збройних сил України, які є першою лінією оборони проти агресії.

"Ми надаватимемо допомогу за допомогою наших цивільних і військових місій ЄС на місці", - додав він.

"Україна повинна бути в найсильнішому становищі – до, під час і після будь-якого перемир'я", - наголосив Кошта.