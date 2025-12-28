Інтерфакс-Україна
Події
19:06 28.12.2025

Трамп готовий винести на розгляд Конгресу США гарантії безпеки для України — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп готовий винести на розгляд Конгресу підтримані США гарантії безпеки для України в межах майбутньої мирної угоди з Росією, повідомляє CNN з посиланням на американських посадовців.

За їхніми словами, йдеться про комплекс гарантій безпеки, подібний до статті 5 НАТО, який був узгоджений протягом двох днів переговорів у Берліні на початку місяця за участі представників України, США та європейських країн. Пакет передбачає стримування подальшої російської агресії, механізми деескалації та моніторинг виконання майбутньої мирної угоди, а також наслідки для Росії у разі її порушення.

"Це найпотужніший набір безпекових протоколів, який вони коли-небудь бачили. Це надзвичайно сильний пакет", — заявив високопосадовець США.

Інший американський посадовець зазначив, що Трамп назвав цей пакет "платиновим стандартом" того, що Сполучені Штати можуть запропонувати Україні, і готовий подати його на розгляд Конгресу.

За словами посадовців, Трамп вважає, що зможе переконати Москву погодитися на такі гарантії безпеки в межах мирного врегулювання. Водночас Росія, за їхніми даними, продемонструвала відкритість до вступу України в Європейський Союз у рамках будь-якої мирної угоди.

 

#конгрес #гарантії #сша

