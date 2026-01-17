ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

Держава-агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми, йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави ― йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі спецслужби.

За повідомленням, також у межах своєї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема здатність відбивати терористичні повітряні удари Росії по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об’єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла. Станом на середину січня 2025 року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України", - повідомили у ГУР.

У розвідці зазначили, що наміри Кремля атакувати підстанції, аби в гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України.