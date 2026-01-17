Інтерфакс-Україна
Події
17:06 17.01.2026

Завершено аварійно-рятувальні роботи на території терміналу "Нової пошти" на Харківщині

1 хв читати
Завершено аварійно-рятувальні роботи на території терміналу "Нової пошти" на Харківщині
Фото: ДСНС Харківщини

Понад 4,5 доби тривали аварійно-рятувальні роботи на території терміналу "Нової пошти" у Пісочинській громаді (Харківська обл), який зазнав масованого ворожого удару у ніч проти 13 січня, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка Харківського та інших гарнізонів і підрозділів ДСНС України, зокрема рятувальники, верхолази, кінологічні та піротехнічні розрахунки, а також комунальні служби. Загалом вивезено понад 148 тонн будівельного сміття і металевих конструкцій.... Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 13 січня ЗС РФ завдали ударів по терміналу "Нової пошти" у Пісочинській громаді спочатку двома ракетами типу Іскандер-М, а потім 4 БпЛА типу "Герань-2". Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 м кв. В результаті атаки загинуло 4 особи, ще 6 постраждало.

Теги: #харківська_область #аварійно_рятувальні_роботи #нова_пошта

