16:58 17.01.2026

Тестування на загальні навички пройшли 16 конкурсантів на посаду очільника ДМС

Конкурсанти проходять тести. Київ. 17.01.2026
Конкурсанти проходять тести. Київ. 17.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Марія Болтрик

Перше тестування у рамках відкритого конкурсу на посаду голови Державної митної служби України (ДМС) успішно склали 16 учасників.

"Все пройшло чудово на організаційному рівні. І приміщення, і технічне обслуговування. Переживали, що будуть якісь технічні збої, чи тривога, чи інше, проте все пройшло спокійно. Команда (організаторів – ІФ-У) дуже професійна", - прокоментував процес проведення тестування секретар комісії Олег Тимків кореспондентці агентства "Інтерфакс-Україна".

Тестування проводилось для дослідження загальних здібностей конкурсантів та проходило в три етапи: вербальний блок, блок абстрактних навичок, а також математичний. Виконання вербального блоку тривало не більше восьми хвилин, абстрактно-логічного - не більше двадцяти хвилин, математичного - не більше двадцяти хвилин. Для кожного учасника конкурсу автоматизованою системою генерувався унікальний тест із дев’яноста питань (по тридцять питань з кожного блоку). Учасників було поділено на дві групи - для першої тестування розпочалось о 12:00, для другої - о 14:00.

Після тестування конкурсанти одразу дізнавались свої бали - на цьому етапі їх можна було набрати 145, мінімальний прохідний для подальшої участі - 107.

З допущених комісією 38 учасників троє не прийшли на тестування.

Лідером за балами став Данііл Меньшиков – він набрав 130 балів. Крім нього до п’ятірки лідерів увійшли Владислав Суворов та Ілля Ніжніков (обидва – 124 бали), Костянтин Гордецький (121 бал), Іван Керезвас (120 балів).

Наступні у рейтингу за середнім балом: Олег Хілковський (118), Михайло Буртовий (117), Дмитро Забавський (116), Орест Мандзій (115), Павло Сич та Олександр Бойко (по 111), Олександр Федоришин (109), Володимир Ільницький (109). З позначкою в 107 балів пройшли Любов Соколова, Михайло Мірошніченко та Руслан Даменцов. Решта конкурсантів не набрали необхідний мінімум балів.

Організатори конкурсу розповіли кореспондентці "Інтерфакс-Україна", що порушень серед учасників під час проходження тестування не виявлено.

Як повідомляється в Телеграм-каналі комісії, після тестування на загальні здібності розпочнеться спецперевірка кандидатів та перевірка на відповідність критерію доброчесності, які можуть тривати до етапу співбесіди з кандидатами.

Надалі кандидати пройдуть тестування на знання законодавства (початок лютого-2026). Після нього відбудеться виконання практичних завдань на володіння професійними вміннями та навичками, після чого - практичні завдання на наявність організаційних та лідерських якостей.

Як повідомлялось, 17 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу Держмитслужби. Ним передбачена процедура ротації посадових осіб митних органів, перевірки на доброчесність і моніторинг способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів.

4 серпня 2025 року Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з обрання керівника ДМС, до якої ввійшли три представники від України: Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру СУП; Дмитро Олійник — голова ради ФРУ; Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс". Від міжнародних партнерів до неї увійшли Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва. Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ, Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

