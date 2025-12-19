Інтерфакс-Україна
Події
11:47 19.12.2025

Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністерство оборони України розпочало тестування системи "Майно", що дозволяє вести весь облік військового майна на рівні військової частини в єдиному цифровому середовищі, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Ведення обліку майна у військових частинах завжди займало багато часу та зусиль. Формування потреб, складання звітності, списання… Система "Майно" була розроблена військовослужбовцями. Вона дозволяє вести весь облік військового майна на рівні військової частини в єдиному цифровому середовищі. Це суттєво спростить роботу служб забезпечення і дасть змогу керувати ресурсами швидко та прозоро. Крім того, система інтегрована з системою управління логістичним забезпеченням, що дає цілісну картину ресурсів і дозволяє ухвалювати рішення без затримок", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За його словами, на першому етапі система охоплює засоби звʼязку та кібербезпеки. Далі перед відповідальними стоїть завдання масштабувати "Майно" на інші служби.

